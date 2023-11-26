İbrahim Selim Dj sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı attı

Ünlü sunucu İbrahim Selim kısa bir süre önce, yeni bir beraberliğe başladığı DJ sevgilisi Daye Ay ile evlilik yolunda ilk adımını attı. Nişan yüzüklerini takan çiftin mutluluğu yüzlerinden okundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
İbrahim Selim Dj sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı attı

Youtube'da yaptığı programla adından söz ettiren ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim, aradığı aşkı Daye Ay'da buldu.

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ÜNLÜ ÇİFTE ÇOK SAYIDA TEBRİK MESAJI GELDİ

Nişan yüzüklerini takan İbrahim Selim - Daye Ay çiftine tebrik mesajları yağdı.

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Ünlü oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, Selin Şekerci ile yaklaşık 7 ay süren bir ilişkiden sonra gönlünü Daye Ay'a kaptırmıştı.

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Selim, birlikte çekildikleri bir fotoğrafı 'Gizemli güzel temmuz dumpında görüldü' notu ile paylaşıp ilişkilerini duyurmuştu.

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