İbrahim Selim Dj sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı attı

Youtube'da yaptığı programla adından söz ettiren ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim, aradığı aşkı Daye Ay'da buldu.
ÜNLÜ ÇİFTE ÇOK SAYIDA TEBRİK MESAJI GELDİ
Nişan yüzüklerini takan İbrahim Selim - Daye Ay çiftine tebrik mesajları yağdı.
Ünlü oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, Selin Şekerci ile yaklaşık 7 ay süren bir ilişkiden sonra gönlünü Daye Ay'a kaptırmıştı.
Selim, birlikte çekildikleri bir fotoğrafı 'Gizemli güzel temmuz dumpında görüldü' notu ile paylaşıp ilişkilerini duyurmuştu.
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