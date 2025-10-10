2021'de İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, 2024 yılında ikiz bebekleri Ayel ve Sinan Emir'i kucağına almıştı.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle bir operasyon geçirdi. Şefkatli, operasyonun ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımının altına ise “Ameliyatım bitti, şükür çok iyim” notunu düştü.

GÖBEK FITIĞI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde göbek fıtığı olduğunu söyleyen Şefkatli, geçtiğimiz günlerde ameliyat olacağını açıklamıştı.

“AMELİYATIM BİTTİ, ŞÜKÜR ÇOK İYİM”

Son paylaşımında ameliyatının başarıyla gerçekleştirdiğini ve durumunun iyi olduğunu ifade eden ünlü isim, "Ameliyatım bitti, şükür çok iyim" dedi. Ayrıca ünlü isim takipçilerinin operasyon süresiyle ilgili sorularına da yanıt verdi.

Yasemin Şefkatli, süreci şu şekilde aktardı;

"Ben sadece kendi tecrübemden bahsedeyim; herkes mutlaka hikayesini ve derdini doktoruyla paylaşmalı. Benim fıtığım göbeğimde çıktı, ikiz doğumlardan sonra görülebiliyormuş. Çok ciddi ağrıyla acile geldim; iki haftadır neredeyse hareket edemeyecek, ayakta duramayacak kadar kötüydüm. Fıtığı geri ittiler ama bu kesin bir çare değil maalesef. Sonrasında tekrar bu ağrıyı yaşamamak ve ani bir durumla karşılaşmamak için doktorlarım ameliyat önerdi. Çocukları kaldıramıyordum, spor yasaktı. Şimdi toparlayıp, bir süre içinde eski hayatıma döneceğim."