İbrahim Yumaklı'dan Kastamonu açıklaması: Kontrol altına alındı

Türkiye, sıcak hava dalgalarının ülkeye girişi sonrası orman yangınları ile boğuşuyor. Ülke genelinde etkili olan orman yangınlarına ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

"ÜÇ İLİMİZDE ÜÇ FARKLI YANGIN SÜRÜYOR"

Kastamonu'da konuşan Bakan Yumaklı, "Dün geceden bu sabaha kadar 3 farklı ilimizde 3 farklı yangın kontrol altına alınmış oldu. Halihazırda devam eden 2 yangın var" dedi.

Devam eden yangınlara ilişkin Yumaklı, "Karabük Eflani'de başlayıp Kastamonu'nun Araç ilçesinde sirayet eden bir yangın. İkincisi de Araç ilçesinde başlayan bir yangın. İki farklı yangın devam ediyor. Kayalık ve kanyonlardan oluşan zorlu bir bölge. Hem karadan hem havadan ciddi bir müdahale sürüyor" dedi.

Kontrol altına alınan yangınlara yönelik Yumaklı, "Denizli Buldan ve Aydın Buharkent orman yangınları kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

Karabük’teki yangınla ilgili 5 kişi gözaltına alındı