Icardi, Wanda Nara’ya ateş püskürdü: Beni herkesin önünde aptal yerine koydu

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Icardi, Wanda Nara’ya ateş püskürdü: Beni herkesin önünde aptal yerine koydu

Galatasaray’ın golcüsü Icardi, Wanda Nara’nın kendisine dava açtığı yönünde çıkan haberler sonrası ateş püskürdü. Arjantinli yıldız, “Beni herkesin önünde aptal yerine koydu” diyerek Nara’nın kendisine psikolojik şiddet uyguladığını vurguladı.

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Icardi ile eşi Wanda Nara arasında esen karabulutlar sonrası ipler koptu. Golcü oyuncunun 2 çocuğunun annesi olan Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile ilişkisinin ortaya çıkması sonrası Icardi’den ayrılarak ülkesine döndü.

Çıkan son haberlere göre Icardi, Wanda Nara’nın Arjantin’deki evine gitti ve ikili sert bir şekilde tartıştı. Wanda Nara’nın sonrasında ise Icardi hakkında “Kadına şiddet iddiasıyla” mahkemeye başvurduğu iddia edildi. Galatasaray yönetimi ise yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak golcü oyuncunun sakatlığı sonrası Arjantin’de dinlenmeye çekildiği belirtildi ve hakkında dava açılmadığını vurguladı.

ICARDİ ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Arjantinli golcü, ortaya çıkan iddialar sonrası ilk kez konuştu. Golcü oyuncu, ayrılık kararı aldığı Wanda Nara’ya ateş püskürdü.

Arjantin'den 'Socios del Especteculo' programına konuşan Icardi, “Bunların hepsi Wanda'nın abartısı." diyen Icardi, "Ben hiçbir şekilde şiddet kullanmadım. Orası benim evim ve benim haklarım var” dedi.

Icardi ayrıca eski eşinin her zaman aralarındaki tartışmaların kamuoyuna yansımasını istediğini de sözlerine ekledi: "Her şeyi medyaya taşıyor ve kişisel amaçları uğruna her şeyi çarpıtıyor. Ona attığım mesajı sosyal medyada gösterdiğinde beni herkesin önünde aptal yerine koydu. Bu da psikolojik şiddettir."

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