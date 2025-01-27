İçip içip domuza işkence yaptılar

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sakarya'nın Geyve ilçesinde cadde ortasında yerde can çekişen domuza alkollü haldeyken tekme atarak eziyet ettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 3 şahıs jandarma tarafından tespit edilerek yakalandı.

Geyve ilçesinde alkollü oldukları değerlendirilen bir grup, cadde ortasında domuza işkence etti. Küfürler savurarak yerde can çekişen domuza arkadaş grubu defalarca tekme attı. O anları da saniye saniye kayıt altına aldı. Kan donduran görüntüler bir şahıs tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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Görüntülerin ardından harekete Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, hayvana işkence eden kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler; E.G., Y.B. ve O.A. isimli 3 şahsı tespit etti.

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Gözaltına alınan şahıslara, ‘Hayvanları Koruma Kanunu, Eziyet ve İşkence ile Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atmak’ suçlarından ceza kesildi. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan şahısların hakkında adli soruşturma sürüyor.

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