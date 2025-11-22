Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021–2024 yılları arasında gerçekleştirdiği konserlerde kamu zararına yol açıldığı iddiaları sonrası konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından gerçekleştirilen açıklamada, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK, Sayıştay ve bilirkişi incelemeleri sonrasında, 32 konser hizmet alımında belediyenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığının tespit edildiği ifade edildi.

YAVAŞ'A SAVUNMA YAPMASI İÇİN 1 HAFTA SÜRE VERİLDİ

Gerçekleştirilen soruşturma kapsamında 5’i tutuklu olmak üzere 14 kişi hakkında “nitelikli zimmet” suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

İddianamede, nitelikli zimmet suçunun zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle 8 sanık hakkında 31,5 yıla kadar, 6 sanık hakkında ise 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Soruşturma dosyasında, belediyenin konser organizasyonlarında hizmet alımı süreçlerinde mevzuata aykırı uygulamalar gerçekleştiği bazı firmalara usulsüz ödemelerde bulunulduğu ve kamu zararına sebep olunduğu iddia edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ortaya atılan iddialarla ilgili olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında da “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal” suçlamaları kapsamında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etmişti. İçişleri Bakanlığı, soruşturma izni talebi çerçevesinde Yavaş’a savunma hakkı tanıyarak bir haftalık süre vermişti.

BAKANLIK SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

İçişleri Bakanlığı, konser harcamalarıyla ilgili ABB Başkanı Mansur Yavaş ve özel kalemi hakkında soruşturma izni verdi.

BURHANETTİN BULUT: BU KUMAŞ LEKE TUTMAZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise karara tepki gösterdi. Bulut, hakkında çok sayıda yolsuzluk iddiası ile tanınan AKP'li Melih Gökçek hakkında herhangi bir somut adım atılmadığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Ankara’yı FETÖ’ye parsel parsel teslim edenlere, dinozorlara ve israf projelerine yüzlerce milyon dolar harcayanlara yıllardır dokunulmazken; dürüstlüğü, temiz siyaseti ve halkçı belediyeciliğiyle örnek olan Mansur Başkan hedef alınıyor. Başka kapıya! Bu kumaş leke tutmaz!"