Idah imzayı attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Idah imzayı attı

Celtic, Norwich City'nin forvet oyuncusu Adam Idah'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

23 yaşındaki oyuncu, İskoç deviyle 2029'a kadar sürecek beş yıllık bir sözleşme imzaladı ve geçen sezonun ikinci yarısında başarılı bir şekilde kiralık olarak forma giydiği yeşil - beyazlılara 9,5 milyon sterlin değerindeki bir anlaşmayla geri dönüyor.

Idah, Şubat ayında kiralık olarak Celtic'e katıldı ve 7 maçta ilk 11'de, 12 maçta ise sonradan oyuna girerek 9 gol attı. Bu goller arasında İskoçya Kupası finalinde Old Firm'a karşı rakipleri Rangers'a karşı attığı galibiyet golü de vardı.

İrlanda Cumhuriyeti milli oyuncusu, beş yıllık periyotta ilk takımla 116 maçta 17 gol attıktan sonra Norwich'ten ayrılıyor ve Kanaryalar adına son maçına geçen hafta sonu Oxford United'a 2-0 yenildikleri Championship maçında ikinci yarıda oyuna girerek çıktı.

Idah , Kasper Schmeichel , Viljami Sinisalo ve Paulo Bernardo'nun ardından Celtic'in yaz transfer dönemindeki dördüncü transferi oldu ve forvet, Parkhead'e dönüşünün kesinleşmesinin ardından memnuniyetini dile getirdi.

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