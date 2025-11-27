Bereketli Topraklar dizisi reytinglerde istediği başarıyı bir türlü yakalayamadı. Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin başrollerini paylaştığı dizinin fişi çekildi.

Show TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği; senaryosunu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı yeni dizisi ‘Bereketli Topraklar’ sezona iddialı başlamıştı.

5. BÖLÜMDE EKRAN MACERASI SONA ERECEK

Geçtiğimiz haftalarda yapım şirketi ile yönetmen arasında kriz çıkmış ve Yağız Alp Akaydın diziden ayrılmıştı. başarıyı yakalayamayan dizi için final kararı verildi. Fenomen dizi 5. bölümde ekran macerasını noktalayacak.

‘Bereketli Topraklar'ın kadrosunda; Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen, Mert Özbek ve Ayşegül Günay yer alıyor.