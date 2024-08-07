İETT otobüsü alev aldı

Kaynak: İHA
İETT otobüsü alev aldı

İstanbul Bahçeşehir'de hareket halindeki İETT obüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Alevlerin bir anda yükselmesi ile birlikte otobüsteki yolcular hızla tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Aktarılan bilgilere gör saat 18.30 sularında Bahçeşehir'de Süzer Bulvarı istikametinde seyir halinde olan 142B hatlı İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Otobüsten dumanlar çıktığını fark edene şoför, aracı hemen yol kenarına çekti. Yolcular hızlıca araçtan dışarı çıkarıldı. Bu sırada şoför ve bir vatandaş yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı.

Etraf dumanlarla kaplanırken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken yolculardan yaralanan olmadığı belirtildi.

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