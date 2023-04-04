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Iğdır’da 2 mevsim bir arada

Iğdır’da çiçek açan ağaçlar ile yüksek kesimlerdeki kar iki mevsimin aynı anda yaşanmasına neden oldu.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 15:04
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Iğdır’da 2 mevsim bir arada

Iğdır’da 2 mevsim bir arada
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İHA
Doğu'nun 'Çukurova'sı Iğdır'da 4 gün önce kar yağışı etkili olmuş, merkezde karlar erirken Iğdır'ı çevreleyen Pamuk Dağı, Tekelti Dağı ve Ermenistan sınırında yer alan Alagöz Dağları ile yıl boyu zirvesinde kar olan Ağrı Dağı yeniden beyaza bürünmüştü.

Iğdır Ovası'nda ise meyve ağaçları çiçek açarken, her yer yeşile büründü.

Iğdır Ovası yeşil, beyaz çiçek ve yeşillikler ile süslenirken, dağların karı ile farklı bir görüntü ortaya çıktı. Iğdır'da iki mevsimin yaşattığı doğal tablo havadan görüntülendi.

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