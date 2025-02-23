Iğdır'da 75 köyün yolu ulaşıma açıldı

Kaynak: AA
Iğdır'da 75 köyün yolu ulaşıma açıldı

Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 75 köy yolu, karla mücadele çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 75 köy yolu, karla mücadele çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Iğdır İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin 2 günlük çalışması sonucu, kent merkezi ve Tuzluca ilçesine bağlı 75 köyün yolu kardan temizlenerek yeniden ulaşım sağlandı.

Tuzluca ilçesinde bağlı Güllüce köyü Muhtarı Yusuf Tosun, iki gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açıldığını belirterek, "Allah devletimizden ve kurum amirlerimizden razı olsun, İl Özel İdaresinin ekiplerinden razıyız, sağ olsunlar, var olsunlar." dedi.

Karakoyun köyü Muhtarı Yücel Çelikten de "Allah devletimize zeval vermesin. Yollarımız kar yağar yağmaz hemen açılıyor, bir hastamız oldu mu iş makineleri hemen geliyor, bu nedenle hiçbir şekilde mağduriyet yaşamıyoruz." diye konuştu.

Kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdüğü bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor.

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