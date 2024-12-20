Iğdır’da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Iğdır il sınırlarında ve belirtilen illerde, uyuşturucu ticareti ile ilgili suçlamalarla bağlantılı olarak toplam altı farklı adreste eş zamanlı arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 27 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Elde edilen deliller doğrultusunda, suçla bağlantılı olarak yakalanan altı şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Iğdır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğini ve halkı tehdit eden bu tür suçların önlenmesi için gereken her türlü adımın atılacağını belirtti.