İHALE İLANI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 / 00:01



Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

Sıra No Encümen Kayıt No İlçe/

Mahalle Ada No Parsel No Alanı

(m²) Satılacak Hisse Oranı Halihazır Durumu Vakfiye Bilgisi İmar Durumu Cinsi Muhammen Bedeli

(TL) Geçici Teminat

(TL) Şartname Bedeli

(TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 3404 Kartal/

Yakacık 12020 3 366,51 Tamamı İşgalli

(Tek katlı konut) Yok Konut Alanı, kısmen de imar yolunda kalmaktadır. 12020 ada 2 parsel tek başına yapılaşamadığından 3 parsel ile tevhitlidir. Arsa

9.529.260,00 285.877,80 3.000,00 07.08.2024 10.00 2 3402 Kartal/

Yakacık 12030

(Eski 4082) 10 374 271/374

(271 m²) İşgalli Yok Konut Alanı Arsa 6.775.000,00 203.250,00 3.000,00

07.08.2024 10.05 3 3435 Kartal/

Yakacık 11983

(Eski 8564) 8 228,03 Tamamı Boş

(36 m² komşu yapı tecavüzü) Yok Konut Alanı + 7 parsel ile tevhitlidir. Arsa 5.244.690,00 157.340,70 3.000,00



07.08.2024 10.10

1) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane-Fatih/İstanbul

2) İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

3) İhale şartnamesi: Mesken Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL

Tel: 0212 455 33 61 Fax: 0212 449 51 07

4) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı)

c) Tüzel kişiler için Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı)

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

h) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e),(f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

5) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

6) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

7) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

8) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 06 Ağustos 2024 Saat: 15:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

9) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.



İLAN OLUNUR.

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