İHALEYE DAVET EMET BELEDİYESİ

Yayın Tarihi: 11 Şubat 2024 / 00:01

1 Adet 18 mt Hidrolik Merdivenli İtfaiye Aracı, 1 Adet 6000 Lt kapasiteli İtfaiye Aracı, 1 Adet Dar Alan Aracı (En az 2500 Lt) Alımı

Emet Belediyesi, İller Bankası A.Ş. aracılığıyla temin edilen Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak “ 1 Adet 18 mt Hidrolik Merdivenli İtfaiye Aracı, 1 Adet 6000 Lt kapasiteli İtfaiye Aracı, 1 Adet Dar Alan Aracı (En az 2500 Lt) Alımı” işini Dünya Bankası ihale usul ve yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkarmıştır.

Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 11 Mart 2024’ten itibaren 84 takvim günü süreyle geçerli olacak ve Teklif edilen bedelin %3 den az olmamak üzere veya eşdeğeri olacak şekilde teklif para birimi cinsinden düzenlenmiş bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese, saat 14.00 kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 14.15’de açılacaktır.

İlgilenen firmalar ‘destekhizmetleri@emet.bel.tr’, ‘www.ilbank.gov.tr’ detaylı ilan metnine ulaşabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aşağıdaki adresten temin edebilirler.

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi No : 12 Emet/KÜTAHYA

1.Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Şehir: Kütahya/Emet

Ülke: Türkiye Cumhuriyeti