İhanetten şüpheleniyorsanız partnerinizin bilgisayarına bakın

Kaynak: Mymet
İhanetten şüpheleniyorsanız partnerinizin bilgisayarına bakın
Erkek arkadaşının "gizli klasör"ünde bulduğu deliler sonrası ihanete uğradığını gören TikTok fenomeninin paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

TikTok'ta Shannon Shannon Mowery isimli bir kadın eski erkek arkadaşının gece geç saatlere kadar çalıştığını ve farklı davranmaya başladığını hissedince onun ihanetinden şüphelendi. 27 yaşındaki kadın erkek arkadaşının ihanetini yakalamak için onu takip ederken aradığı cevaplar sevgilisinin bilgisayarından çıktı. Mowery, erkek arkadaşının yasak aşkını iş dosyasında keşfettikten sonra kadınları partnerlerinin bilgisayarını karıştırma konusunda teşvik ettiği bir paylaşım yaptı. Mowery'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmeyi başardı.

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