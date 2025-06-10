İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Güncellendi: 60 Bin TL Kredi Ne Kadara Mal Olacak?

Ancak bankaların güncellediği faiz oranları, kredi maliyetlerini önemli ölçüde artırdı. Peki, 60.000 TL ihtiyaç kredisi çeken bir vatandaş, farklı vadelerde hangi bankaya ne kadar geri ödeme yapacak? İşte Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası ve diğer bankaların güncel taksit tabloları ve detayları.

Bankaların tüketici kredilerindeki faiz oranları, Merkez Bankası'nın sıkılaşma politikaları doğrultusunda yükselişini sürdürüyor. Bu durum, özellikle kısa vadeli kredi çekmek isteyenler için aylık taksitleri daha da yükseltiyor.

60.000 TL İhtiyaç Kredisi Hesaplamaları (Güncel En Düşük Faiz Oranlarıyla)

Aşağıdaki tablo, 60.000 TL ihtiyaç kredisi için bankaların uyguladığı en düşük güncel faiz oranları üzerinden, 6, 24 ve 36 ay vadelerdeki yaklaşık aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarlarını göstermektedir

İşte banka banka 6 ay vadeli 60 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemesi:

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %4,99

Aylık Taksit: 12.389,08 TL

Toplam Ödeme: 74.634,48 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %5,25

Aylık Taksit: 12.519,82 TL

Toplam Ödeme: 75.463,92 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %4,81

Aylık Taksit: 12.298,92 TL

Toplam Ödeme: 74.138,52 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 11.842,60 TL

Toplam Ödeme: 71.400,60 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %4,04

Aylık Taksit: 11.916,48 TL

Toplam Ödeme: 71.843,88 TL

ING

Faiz Oranı: %4,34

Aylık Taksit: 12.064,85 TL

Toplam Ödeme: 72.689,10 TL

TEB

Faiz Oranı: %3,65

Aylık Taksit: 11.724,82 TL

Toplam Ödeme: 70.693,92 TL

HSCB

Faiz Oranı: %5,49

Aylık Taksit: 12.641,03 TL

Toplam Ödeme: 76.191,18 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %4,83

Aylık Taksit: 12.308,92 TL

Toplam Ödeme: 74.198,52 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 11.891,83 TL

Toplam Ödeme: 71.695,98 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %4,29

Aylık Taksit: 12.040,07 TL

Toplam Ödeme: 72.540,42 TL