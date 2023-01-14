Kanye West hakkında şok iddia! Yeni sevgilisiyle gizlice evlendi

Bir süre önce Yahudi karşıtı ırkçı ifadeler kullanan ve bu yüzden hem birçok markayla iş birliği fırsatını yitiren hem de Twitter hesabı kapatılan Kanye West, "Hitler’i beğeniyorum" ifadesiyle yeniden gündeme gelmişti.

Ünlü magazin sitesi TMZ, ünlü rapçi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Söylentilere göre West perşembe günü Beverly Hills’te gizli bir törenle Bianca Censori ile evlendi.

Çiftin evlendiklerini gösteren resmi bir açıklama ya da belge olmadığı için iddiaların gerçek olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Rapçinin sürpriz evliliği Kim Kardashian ile yedi yıllık evliliğini resmen bitirmesinden iki ay sonra gerçekleşti.

Bianca Censori, West’in markası Yeezy’nin tasarımcılarından biri. Bu hafta beraber yemek yerken görüntülenen West ve Censori’nin yüzük takması da dikkat çekmişti.



