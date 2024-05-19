İki büyük kara deliğin birleştiği keşfedildi

Kaynak: OdaTv
İki büyük kara deliğin birleştiği keşfedildi
NASA Jamess Webb Uzay Teleskobu, en eski iki büyük karadeliğin birleşmesine ait bulgulara ulaştı.

Jamess Webb Uzay Teleskobu’nun, bilinen en eski iki büyük karadeliğin birleşmesine ait bulgulara ulaştığı belirtildi. Biri Güneş'ten 50 milyon kat daha büyük, diğerinin ise ona yakın büyüklükte olduğu saptanan iki kara deliğin, "Büyük Patlama"dan 740 milyon yıl sonra birleştiğinin tespit edildi.

Bilim insanları yaptıkları açıklamada, bunun şimdiye kadar bilinen en eski tarihli karadelik birleşmesi olduğunu kaydetti. James Webb Uzay Teleskobu’nın yeni keşfinin, gökbilimcilerin süper kütleli karadeliklerin nasıl bu kadar büyüdüğüyle ilgili sorusunun da cevabı olabileceği de belirtildi.

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