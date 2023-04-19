İki galaksi çarpıştı. 1 trilyon Güneş’ten daha parlak bir patlama çıktı

NASA, 250 milyon ışık yılı uzaklıkta 2 sarmal gökadanın birbirine çarptığını açıkladı. James Webb Uzay Teleskobu tarafından kaydedilen o anların görüntüsü yayınlandı.

İki galaksi çarpıştı. 1 trilyon Güneş’ten daha parlak bir patlama çıktı

NASA geçtiğimiz gün, 250 milyon ışık yılı uzaklıkta, Serpens takımyıldızında birleşme sürecindeki iki spiral galaksinin çarpıştığını ifade etti. James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen yeni bir görüntü yayınladı.

NASA, "Arp 220" olarak adlandırılan iki spiral galaksinin çarpışmasının yaklaşık 700 milyon yıl önce başladığını ve muazzam bir yıldız oluşumu patlamasına yol açtığını belirtti.

YAKLAŞIK 200 YILDIZ KÜMESİNİN 5 BİN IŞIK YILI ÇAPINDA YOĞUNLUK OLUŞTURDU

DonanımHaber.com’da yer alan bilgilere göre; NASA yetkilileri bir haber bülteninde "Bu, bir trilyon Güneş'ten daha fazla parlaklığa sahip ultra parlak bir kızılötesi galaksidir (ULIRG)" dedi. Yaklaşık 200 yıldız kümesinin 5.000 ışık yılı çapındaki yoğun, tozlu bir bölgede yer aldığı düşünülüyor. Bu küçük bölgedeki gaz miktarının tüm Samanyolu galaksisindeki gaz miktarına eşit seviyede olduğunun da altı çizildi.

Bilim insanları Arp 220'nin hem en yakın ultra parlak kızılötesi galaksi hem de Dünya'ya en yakın üç galaktik birleşmenin en parlağı olduğunu söylüyor. Ancak belirtildiği gibi ortaya çıkan ışık kızılötesi dalga boylarında, dolayısıyla insan gözü bunu algılayamıyor. Ancak Webb’in sahip olduğu dahili gözlem araçları kızılötesi dalgaları da algılayabildiği için bu iki galaksi ideal bir çalışma alanı haline geliyor.

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