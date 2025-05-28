İki hafta önce evlenmişti! 17 yaşındaki gelin aniden yok oldu! Son mesajı dikkat çekti

Düzenleme: Kaynak: DHA
İki hafta önce evlenmişti! 17 yaşındaki gelin aniden yok oldu! Son mesajı dikkat çekti

Afyonkarahisar’da 14 Mayıs’ta dünya evine giren 17 yaşındaki Meryem Nur Özay, nikâhtan 10 gün sonra aniden ortadan kayboldu. Eşi jandarmaya başvururken, genç kadının “Karakola gitmeyin, döneceğim” dediği öğrenildi.

Olay, merkeze bağlı Gebeceler beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Meryem Nur Özay 14 Mayıs ta İ.Ö., (25) ile dünya evine girdi. Ancak Özay nikahtan 10 gün sora bir anda ortadan kayboldu. Eşini arayan ancak bulamayan İ.Ö., ise durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi.

İki hafta önce evlenmişti! 17 yaşındaki gelin aniden yok oldu! Herkes onu arıyor

İ.Ö., jandarmaya verdiği ifadesinde eşi ile bir problemlerinin olmadığını savunarak, "Beldede bulunan bir akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına baktık ve eşimin orada bir ticari taksiye binerek ayrıldığını gördük. Eşim annesini arayarak "karakola gitmeyin en kısa sürede geri döneceğim" demiş.

Erenler mahallesinde bir arkadaşının yanında kaldığını öğrendik ancak kendisine ulaşamadık. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum, bu yüzden kendisi hakkında kayıp ihbarında bulundum" dedi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri kayıp kadını bulmak için çalışma başlattı.

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