İki kaza Malatya’yı yasa boğdu

Malatya’da iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kendirli’de iki otomobil çarpıştı, 5 yaralı; Darende-Balaban’da yaya kazası, 2 ağır yaralı. Yaralılar tedavi altına alındı.

Malatya-Sivas karayolu Kendirli mevkiinde saat 22.30 sıralarında meydana gelen ilk kazada, T.E. (48) idaresindeki 44 AHG 138 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yaptığı esnada S.A. (23) yönetimindeki 44 AHV 074 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerle birlikte V.Ş. (44), M.E. (23) ve A.U. (22) yaralandı.
Malatya-Kayseri karayolu Darende-Balaban mevkiinde meydana gelen ikinci kazada ise C.D. (58) yönetimindeki 34 KA 3947 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan H.D. (74) ile F.D.'ye (75) çarptı. Kazada, H.D. ve F.D. ağır yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

