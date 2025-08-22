İki kaza Malatya’yı yasa boğdu

Malatya-Sivas karayolu Kendirli mevkiinde saat 22.30 sıralarında meydana gelen ilk kazada, T.E. (48) idaresindeki 44 AHG 138 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yaptığı esnada S.A. (23) yönetimindeki 44 AHV 074 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerle birlikte V.Ş. (44), M.E. (23) ve A.U. (22) yaralandı.

Malatya-Kayseri karayolu Darende-Balaban mevkiinde meydana gelen ikinci kazada ise C.D. (58) yönetimindeki 34 KA 3947 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan H.D. (74) ile F.D.'ye (75) çarptı. Kazada, H.D. ve F.D. ağır yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.