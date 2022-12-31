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Hamile olan Hazal Kaya'dan kötü haber

İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından hastalandığını açıkladı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 17:53
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İki kez koronavirüse yakalanan Hazal Kaya'dan kötü haber geldi

Hamile olan Hazal Kaya'dan kötü haber
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İkinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan oyuncu Hazal Kaya'dan kötü haber geldi. Oyuncu Ali Atay'la Fikret Ali adında bir erkek bebeği bulunan oyuncu, "İnfluenza olduk" dedi. 

Daha önce de iki kere koronavirüse yakalanan ve kızı Süreyya'yı kucağına almak için gün sayan Kaya, durumu Instagram'dan açıkladı. Durumu espriye de bağlayan oyuncu, "Artık dalga geçiçeceksiniz diye bir şey demiyorum da influenza olduk biz. Buna ben de güldüm ama azcık" dedi.

Kaya, sözlerine şöyle devam etti: "Bütün virüsler olduğuna göre Süreyya antikorlanmıştır. Ben de lohusalığı rahat geçiririm diyorum. Yani öyle umuyorum. Öyle olması adaletli olur."
 

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