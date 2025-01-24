İki meslektaşını şehit eden polis memurunun davasında karar çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İki meslektaşını şehit eden polis memurunun davasında karar çıktı

Adıyaman’da iki meslektaşını şehit eden polis memuru S.U.Ş’nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, görevi başında iki meslektaşını öldüren polis memurunu 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Polis memuru S.U.Ş'nin Adıyaman Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya bulunduğu cezaevinden SERBİS üzerinden katılan polis memuru Ş, mahkeme heyeti tarafından alınan karar ile polis merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül'ü ve Asayiş Şube Ekipler Amiri Gökhan Özer'i şehit etmesinden dolayı 2 kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve polis merkezinde bulunan diğer polislere karşı eylemlerinden dolayı da silahla tehditten 2 yıl 8 ay cezasına çarptırıldı.

aw377208-01.jpg

Olay, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde 27 Nisan 2024 tarihinde akşam saatlerinde meydana gelmişti. Polis memuru Süleyman Uğur Şahin, polis merkezine gelerek polis merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül'ü ve Asayiş Şube Ekipler Amiri Gökhan Özer'i kendisine ait beylik tabancasıyla ateş ederek şehit etmişti. Polis memuru Süleyman Uğur Şahin ise polis merkezinde görevli polis memurları tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanan polis memuru Süleyman Uğur Şahin, cezaevine gönderilmişti.

aw377208-02.jpg

aw377208-04.jpg

aw377208-03.jpg

aw377208-05.jpg

Son Haberler
Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e ön rapor yanıtı. CHP liderine ağır ifadeler
Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e ön rapor yanıtı. CHP liderine ağır ifadeler
CHP'li Gökçe Gökçen'den Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına tepki: Hepimiz Gezi’deydik
CHP'li Gökçe Gökçen'den Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına tepki: Hepimiz Gezi’deydik
Araç kiralama dolandırıcılığa hapis cezası
Araç kiralama dolandırıcılığa hapis cezası
Google, aldatıcı yorumlarla karşı harekete geçiyor
Google, aldatıcı yorumlarla karşı harekete geçiyor
Ebrar Sitesi Reyyan Apartmanı davası üçüncü kez bilirkişiye gönderildi
Ebrar Sitesi Reyyan Apartmanı davası üçüncü kez bilirkişiye gönderildi