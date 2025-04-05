İki öğrenci duvara 'boykot' yazdı… Bakın hangi gerekçeyle tutuklandı

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla İzmir 3. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen öğrenciler hakkında tutuklama kararı çıktı.

PROTESTO DALGASINDA TUTUKLAMALAR

Olay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından başlayan protestolar sırasında yaşandı. Süreçte çoğunluğu genç 316 kişinin tutuklandığı bildirildi.

ESNAF ŞİKAYETİYLE BAŞLAYAN SÜREÇ

BirGün gazetesinden Kenan Kayhan'ın haberine göre, 9 Eylül Üniversitesi öğrencileri S.V. ve O.G., geçen çarşamba günü bir dükkanın duvarına boykotla ilgili yazılar yazdı. Esnafın şikayeti üzerine gözaltına alınan öğrenciler, mahkeme kararıyla Şakran Cezaevi'ne gönderildi.

ÖĞRENCİLER CEZAEVİNDE

Tutuklama sonrası öğrencilerin cezaevine sevk edildiği öğrenildi. Sürecin devamında yasal süreçlerin işleyeceği belirtildi.