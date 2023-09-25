İki rakip takımın arkasındaki gücü çizdi. Emre Ulaş orantısız gücü hicvetti

Hiciv ustası Emre Ulaş, “Ben bu takımı şampiyon yaparım” sözleriyle gündeme gelen CHP genel başkan adayı Özgür Özel'in takımı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takımını hicvetti. İşte Ulaş’ın iki rakip takım arasındaki orantısız gücü gözler önüne seren o karikatürü:

Karikatürde, üstünde 'değişim' yazılı bir kıyafet giyen ve “Değişime inanan CHP'liler peşimden gelsin!..” diye çağrıda bulunan Özgür Özel, “Ben bu takımı şampiyon yaparım!..” vaadinde bulunuyor.

Özgür Özel’in karşısında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takımı yer alıyor. Üzerinde ‘Katar’ yazan bir kıyafet giyen ve topu tutan Erdoğan’ın takımında Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yargı, Katar, yandaş medya ve diğer Arap ülkeleri yer alıyor.

Ulaş’ın karikatürü, Özel’in ‘takımı şampiyon yapma’ vaadinin, takımlar arasındaki güç farkından dolayı ne kadar zor olduğunu gözler önüne seriyor.

“BEN BU TAKIMI ŞAMPİYON YAPARIM”

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 15 Eylül tarihinde Manisa’da yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu’na karşı yarışmak için CHP genel başkanlığına adaylığını ilan etmişti.

Bugün düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili CHP’lilere seslenen Özel, “Kaybeden takımda santrfor olarak oynayacağıma, kazanan takımda her mevkiye talibim' dedim. 'Özgür, sen çok oynadın, kaleye geç kaleye. Orta saha, orta saha. Biraz dinlen yedek otur, yedek kulübesinde. Artık oynama top topla' deseniz, top toplamaya da razıyım. Ama diyorsanız ki, 'Özgür biz sana inanıyor ve güveniyoruz, geç takımın başına'. Ben bu takımı şampiyon yaparım arkadaşlar” dedi.