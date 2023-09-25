İki rakip takımın arkasındaki gücü çizdi. Emre Ulaş orantısız gücü hicvetti

Usta karikatürist Emre Ulaş, siyasetteki iki takımın arkasındaki orantısız gücü hicvetti.

İki rakip takımın arkasındaki gücü çizdi. Emre Ulaş orantısız gücü hicvetti

Hiciv ustası Emre Ulaş, “Ben bu takımı şampiyon yaparım” sözleriyle gündeme gelen CHP genel başkan adayı Özgür Özel'in takımı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takımını hicvetti. İşte Ulaş’ın iki rakip takım arasındaki orantısız gücü gözler önüne seren o karikatürü:

emre-ulas-iki-takim-arkasindaki-orantisiz-gucu-hicvetti-001.jpeg

Karikatürde, üstünde 'değişim' yazılı bir kıyafet giyen ve “Değişime inanan CHP'liler peşimden gelsin!..” diye çağrıda bulunan Özgür Özel, “Ben bu takımı şampiyon yaparım!..” vaadinde bulunuyor.

Özgür Özel’in karşısında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takımı yer alıyor. Üzerinde ‘Katar’ yazan bir kıyafet giyen ve topu tutan Erdoğan’ın takımında Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yargı, Katar, yandaş medya ve diğer Arap ülkeleri yer alıyor.

Ulaş’ın karikatürü, Özel’in ‘takımı şampiyon yapma’ vaadinin, takımlar arasındaki güç farkından dolayı ne kadar zor olduğunu gözler önüne seriyor.

“BEN BU TAKIMI ŞAMPİYON YAPARIM”

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 15 Eylül tarihinde Manisa’da yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu’na karşı yarışmak için CHP genel başkanlığına adaylığını ilan etmişti.

Bugün düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili CHP’lilere seslenen Özel, “Kaybeden takımda santrfor olarak oynayacağıma, kazanan takımda her mevkiye talibim' dedim. 'Özgür, sen çok oynadın, kaleye geç kaleye. Orta saha, orta saha. Biraz dinlen yedek otur, yedek kulübesinde. Artık oynama top topla' deseniz, top toplamaya da razıyım. Ama diyorsanız ki, 'Özgür biz sana inanıyor ve güveniyoruz, geç takımın başına'. Ben bu takımı şampiyon yaparım arkadaşlar” dedi.

İlgili Haberler
Özel'den Kılıçdaroğlu'na gönderme. "Hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız"
Filenin Sultanları hiç böyle güzel çizilmemişti. Aşk olsun sana Emre Ulaş aşk olsun
Özgür Özel'den 'emanetçi' iddialarına sert yanıt: CHP genel başkanı onun bunun emanetçisi olmaz
Sarayı uykusuz bırakacak faiz karikatürü. Emre Ulaş mizahın hasosunu çizdi
Yalanın karikatürü çizildi. Emre Ulaş mizahın babasını çizdi
Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Son Haberler
Yerli aşı TURKOVAC'ı satmak için kurulan dev şirket iflasın pençesinde. Geçen yıl 8.1 milyon TL zarar etti Ekonomi
Yerli aşı TURKOVAC'ı satmak için kurulan dev şirket iflasın pençesinde. Geçen yıl 8.1 milyon TL zarar etti
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti Güncel
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Yaşam
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota Güncel
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı Yaşam
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler Güncel
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler
Tokat'ta 3,7 büyüklüğünde deprem Güncel
Tokat'ta 3,7 büyüklüğünde deprem