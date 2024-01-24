İki yeni fakülte kuruldu, bir yüksekokul ve fakülte kapatıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Fırat Üniversitesi’nde İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Harran Üniversitesi’nde de Turizm Fakültesi kuruldu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlı Aydın İktisat Fakültesi ile Harran Üniversitesi’ne bağlı Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ise kapatıldı.