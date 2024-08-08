İki yıl önce iflasını duyurmuştu! 75 yıllık dev holding iflastan kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İki yıl önce iflasını duyurmuştu! 75 yıllık dev holding iflastan kurtuldu

2 sene önce iflasını duyuran Çiftçiler Holding, açtığı davayı kazanarak faaliyetlerine tekrardan başladı.

Çiftçiler Holding, iki yıl önce mali sıkıntılar nedeniyle iflasını ilan etmişti. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Mehmet Çiftçi ve Başkan Vekili Hatice Paksoy Çiftçi'nin yönetimindeki emsalsiz arazi, Zorlu Holding tarafından satın alındı ve bu arazi üzerine modern Zorlu Center inşa edildi.

Aynı zamanda, Çiftçi ailesi Zincirlikuyu'da Zorlu Center'a yakın başka bir arazi üzerinde, Türkerler İnşaat'ın müteahhitliğinde Çiftçi Towers projesini hayata geçirdi. Ancak dev holdingi iflas sürecine götüren ekonomik zorlukları da bu ortaklıkla başladığı belirtildi.

ciftciler-holding-de-iflas-etti-502.jpg

2018 yılında başlayan ve tamamlanması beklenen bir inşaat projesi, yürütülen iflas davaları nedeniyle aksamaya uğradı. Proje sahibi Çiftçiler Gayrimenkul'ün mali sıkıntıları, şirketin iflas kararlarının alınmasına ve tasfiye sürecinin başlamasına yol açtı.

Türkerler İnşaat ise ortaklık yapısındaki değişikliklerle gündemdeki yerini koruyor. İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 10 Kasım 2022 tarihli kararıyla Çiftçiler Holding Anonim Şirketi'nin iflasına hükmedilirken, tasfiye işlemleri için İstanbul 1. İflas Dairesi görevlendirildi.

75 YILLIK DEV HOLDİNG İFLASTAN KURTULDU

Türkiye'deki ekonomik zorluklar ve yüksek enflasyon oranları, pek çok işletmenin iflas etmesine yol açarken, 1949 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 75 yılın ardından iflasını geri çeken büyük bir holdingin durumu, geniş çapta dikkat çekti.

ciftci-towers-icradan-satisa-cikartildi-i7m9.jpg

İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi, aile üyelerinin itirazlarını inceleyen istinaf mahkemesinin kararına uyarak, iflas kararını iptal etti. Mahkeme, Beşiktaş Zincirlikuyu Meydanı'nda bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı olan Çiftçiler Holding AŞ'nin, 10 Kasım 2022 tarihinde alınan iflas kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi tarafından yapılan itiraz incelemesi sonucunda iptal edildiğini belirtti. İflasın iptali, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-a-6. maddesine dayanarak, ilk derece mahkemesinin esasla ilgili delilleri toplamadan veya değerlendirmeden karar vermesi durumunda, bu kararın kaldırılacağına hükmedildi.

İlgili Haberler
Esra Yıldız Kahraman'dan damga vuran hareket! Tayvanlı rakibini 'XX' işaretiyle protesto etti
İsrailli emekli generalden ABD itirafı! 'Bölgesel savaşa giremez'
Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürmüştü! Cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı
Araç sahipleri dikkat: O ücret tekrar alınmaya başlandı!
Taylor Swift konserine terör saldırısı planlayan 2 kişi gözaltında
Adana'da göle düşen helikopterin enkazı JAK ve SAK Timleri tarafından çıkarıldı
Kredi kartı kullananlar dikkat. Başvuran kuruşu kuruşuna geri alıyor
Kardeşinin katil olmasına engel olurken ölümüne neden oldu! O anlar kamerada
Hatice Kolçak net tarih verdi. Sıkı tutunun rekor kıracak
Son Haberler
Sinan Oğan o partinin genel merkezini tuttu: Kirası 2 milyon 500 bin lira Gündem
Sinan Oğan o partinin genel merkezini tuttu: Kirası 2 milyon 500 bin lira
Peru'nun 32 yıllık madalya hasreti son buldu Spor
Peru'nun 32 yıllık madalya hasreti son buldu
Tarlada sığınmacı operasyonu Gündem
Tarlada sığınmacı operasyonu
Dünya Sağlık Örgütü 'teşhis konulamayan' süper bakteri alarmı verdi. 43 ülkeden 28'inde tespit edildi Sağlık
Dünya Sağlık Örgütü 'teşhis konulamayan' süper bakteri alarmı verdi. 43 ülkeden 28'inde tespit edildi
İrlanda'da işsizlik son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı Ekonomi
İrlanda'da işsizlik son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı
İrlanda, Euro 2025 playoff yarı finalinde Gürcistan ile karşılaşacak Spor
İrlanda, Euro 2025 playoff yarı finalinde Gürcistan ile karşılaşacak
Yeniçağ Gazetesi: Türkiye artık gurbetçi için bile pahalı bir ülke Gündem
Yeniçağ Gazetesi: Türkiye artık gurbetçi için bile pahalı bir ülke