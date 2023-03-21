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İkinci Dünya Savaşından sonra bir ilk gerçekleşti

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez Japonya'dan savaş bölgesine ziyaret gerçekleştirildi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Rusya’nın savaş suçu işlediği iddiaları ile gündeme gelen Bucha’yı ziyaret etti.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 19:19
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İkinci Dünya Savaşından sonra bir ilk gerçekleşti

İkinci Dünya Savaşından sonra bir ilk gerçekleşti
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Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Ukrayna’yı ziyaret etti. Kishida, başkent Kiev’deki tren istasyonunda Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı Emine Dzheppa tarafından karşılandı.

Kishida, ziyareti kapsamında ilk olarak Rusya’nın savaş suçu işlediği iddiaları ile gündeme gelen Bucha’yı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Kishida, daha sonra savaşta hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin fotoğraflarının ve isimlerinin bulunduğu anıta çelenk bıraktı. Kishida’nın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmesi ve ardından Polonya’ya geçmesi bekleniyor.

ZELENSKİY'DEN ORTAKLIK MESAJI

Dzheppa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna, Japonya Başbakanı Kishida Fumio'yu ağırlamaktan mutluluk duyuyor. Bu tarihi ziyaret, aramızdaki dayanışma ve güçlü işbirliğinin bir göstergesidir. Güçlü desteği ve gelecekteki zaferimize katkısı için Japonya'ya minnettarız” dedi.
Japonya Başbakanı Kishida ile geçen yıl Rus işgalinden kurtulan Bucha'yı ziyaret ettiklerini ifade eden Dzheppa, “Ukrayna, zorlu kışın üstesinden gelmemize yardım ettiği ve halkımıza jeneratör sağladığı için Japonya hükümetine minnettardır. Japonya gibi ortaklarla ülkemizi yeniden inşa edeceğiz” dedi.

SAVAŞILAN BÖLGEYE İLK ZİYARET

Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Başbakan Kishida'nın Ukrayna ziyaretinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin daveti üzerine olduğu ve Kishida'nın perşembe günü Japonya'ya geri döneceği ifade edildi.

Kishida’nın ziyareti, bir Japonya Başbakanı’nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana çatışmaların devam ettiği bir ülke veya bölgeyi ilk ziyareti olarak kayıtlara geçti.

ASYA DEVLERİ FİKİR AYRILIĞINDA

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Rusya ziyareti ile Japonya Başbakanı Kishida’nın Ukrayna ziyaretinin aynı tarihlere denk gelmesi uzmanların, Asya’nın Ukrayna-Rusya Savaşı’nda ikiye bölündüğünü en net şekilde ortaya çıkardığını ifade etti.

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