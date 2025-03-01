İkinci Narin Güran vakası mı? 4 yaşındaki Nazlı sır gibi ortadan kayboldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Denizli'de 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, evinin önünde oyun oynarken aniden ortadan kayboldu. Tüm kamu kuruluşları ve gönüllerinin katılımıyla arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Akıllara Narin Güran vakası geldi...

Denizli Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'ndeki evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in bulunması için çalışmalar devam ediyor.

İsmail ve Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan Nazlı Şeşen'i bulamayan ailesinin ihbarı üzerine AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Denizli İl Jandarma Komutanlığı, kamu kuruluşları ve gönüllü arama kurtarma derneklerinin katılımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde son olarak köprüye yöneldiği görülen Nazlı'nın dereye düşmüş olma ihtimalini de değerlendiren ekipler dereyi besleyen Akbaş Barajı'ndan suyu kesti. Aynı zamanda derede bulunan terliklerin ise ailesi tarafından minik Nazlı'ya ait olduğu doğrulandı.

​​​​​​​

Suyun debisinin düşmesiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıç adamlar derede arama çalışması başlattı. Jandarma iz takip köpeği ve Komando Asayiş Timlerinin de katıldığı çalışmalara bugün Ankara ve Aydın'dan gelecek uzman ekiplerinde destek vereceği öğrenildi.

​​​​​​​

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Son görüntülerinde tren rayının üzerinde yürüdüğü ve derenin üstünden geçen demir yolu köprüsünde durakladığı görülen kayıp Nazlı'ya ait yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü daha ortaya çıktı. 4 yaşlındaki Nazlı'nın koşarak tren raylarına doğru ilerlediği anlara ait görüntülerde, O'nu gören ve ekiplere yön tarifi yapan son görü tanıklarının boş araziden demiryoluna doğru ilerlediği anlar yer aldı.

​​​​​​​

İkinci Narin Güran vakası mı? 4 yaşındaki Nazlı sır gibi ortadan kayboldu

Son Haberler
Akaryakıtta bomba 2 gün sonra patlayacak. Kimse tahmin etmiyordu
Akaryakıtta bomba 2 gün sonra patlayacak. Kimse tahmin etmiyordu
Bursa'da korkutan yangın! 2’si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Bursa'da korkutan yangın! 2’si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklandılar
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklandılar
Halk ekmek fırınlarında her gün 40 bin ekmek
Halk ekmek fırınlarında her gün 40 bin ekmek
Geceleyin doğanın büyüsü! Göktaşı yağmurlarıyla izleme etkinlikleri
Geceleyin doğanın büyüsü! Göktaşı yağmurlarıyla izleme etkinlikleri