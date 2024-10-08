İktidar bütçe açığının yükünü tiryakinin sırtına yükledi. Sigara ve akaryakıttan sonra alkole de zam geldi

Bütçe açık verdikçe hükümet akaryakıt, tütün ürünleri ve alkollü içeceklere zam üstüne zam yapmaya devam ediyor. Dün itibariyle Türkiye'de alkole yeni bir zam daha geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, rakı fiyatlarının önemli ölçüde yükseldiğini duyurdu. Artık 70 cl’lik rakının fiyatı 1.250 TL, 35 cl’lik rakının fiyatı ise 589 TL olarak belirlendi. Ayrıca 35 cl’lik viskinin fiyatı 519 TL’ye çıktı.

Yapılan zamlar, yalnızca rakı değil, diğer alkol gruplarını da kapsıyor. Özellikle premium içkilerin fiyatlarındaki artış, tüketim alışkanlıklarını köklü bir şekilde değiştirebilir. Tüketiciler, pahalı ürünlerden kaçınarak daha uygun fiyatlı alternatiflere yönelme eğiliminde olabilir.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Son zamlar, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi, fiyat artışlarının aşırı olduğunu ve devletin bu konuda bir düzenleme yapması gerektiğini vurguladı. Tüketiciler, yükselen fiyatlar karşısında farklı içki tercihleri düşünmeye başladılar.

Bu fiyatlarla alkol almanın imkansız olduğunu söyleyen vatandaşlar "Artık evimizde çay demler gibi alkollü içecekler ürütmeye başlayacağız. Bu fiyatlar kaçakçıların cebini doldurmaya yarıyor. İran sigarası her yerde 35 TL'den satılıyor. Herkes de alıp içiyor. Yakında alkollü içecekler böyle olacak. Edirne Bulgarlar sayesinde o durumda. Yakında İstanbul'da aynı duruma gelir. Hükümet böyle giderse içki satacak kişi bulamaz" yorumunu yaptı.