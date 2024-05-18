İktidar simit alamayan emekliyi tatile gönderiyor: 1 ay ücretsiz olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İktidar simit alamayan emekliyi tatile gönderiyor: 1 ay ücretsiz olacak
Türkiye’de ekonomik krizi en ağır hisseden, beslenme ve barınma sorunu yaşayan emekli için iktidardan tatil ‘müjdesi’ geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Sosyal Güvenlik Haftası etkinliklerinde konuştu. Bakan Işıkhan, emeklilerin sosyal hayatına yönelik bir dizi yeni uygulamadan söz etti.

Bu uygulamalar arasında, emekliler için özel olarak tasarlanmış bir web portalı olan “Emekliler.gov.tr” de yer alıyor. Portal, emeklilere yönelik çalışmalar ve faaliyetler hakkında güncel bilgiler sunacak.

KYK YURTLARI EMEKLİLERE ÜCRETSİZ OLACAK

Yaz aylarında, Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtların bir aylık dönemler için emeklilere ücretsiz açılması planlanıyor. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı da kendi tesislerini emeklilere ücretsiz olarak sunacak.

KAMUYA AİT TESİSLER YÜZDE 15 İNDİRİMLİ

Kamuya ait misafirhaneler, öğretmenevleri, sosyal tesisler ve konuk evleri, emeklilere kamu görevlilerine uygulanan yüzde 15 indirimli tarifelerle hizmet verecek. PTTcell, emeklilere özel bir paket sunarken, PTT Kargo ve TCDD Demiryolları da emeklilere yönelik indirimler sağlayacak.

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