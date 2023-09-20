İktidar ve muhalefet vekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi

Kavga, ABD’nin Gürcistan’ın eski Başsavcısı Otar Partskhaladze’ye yaptırım uygulamasına ilişkin muhalefetin itirazı üzerine başladı. Muhalefet, Partskhaladze’nin banka hesaplarının dondurulmamasını eleştirirken, iktidar partisi ise muhalefeti ABD ajanlığı ile suçladı.

ABD’nin Yaptırım Kararı Tartışma Yarattı

Gürcistan’da parlamentoda arbede çıktı. Geçtiğimiz günlerde ABD Hazine Bakanlığının Gürcistan’ın eski Başsavcısı Otar Partskhaladze’ye yaptırım uygulamasının ardından Gürcistan Milli Bankası’nın halen Partskhaladze’nin banka hesaplarını dondurmamasına itiraz eden muhalefet milletvekilleri ile iktidar partisinin milletvekilleri birbirine girdi. Muhalefet milletvekilleri, söz konusu olay nedeniyle iktidar partisinin milletvekillerine “Rus ajanı” derken, iktidar partisinin milletvekilleri ise muhalefet milletvekillerine “ABD ajanı” diyerek karşılık verdi.

Yumruklu Kavgaya Dönüştü

Ağmaşenebeli Stratejisi Partisi lideri Giorgi Vaşadze ile iktidardaki Gürcü Hayali Partisi temsilcisi Irakli Zarkua arasında sözlü başlayan tartışma, küfürleşmenin ardından bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Taraflar arasında yaralanan olmazken, kavganın ardından muhalefet milletvekilleri, taraftarlarını başkent Tiflis’te bulunan Milli Bankanın ofisi önünde protesto yapmaya çağırdı.