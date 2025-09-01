İktidara kurulan büyük tuzağı açıkladı! AKP’li isim belediyeleri suçladı…

4 yılda bir hesaplanan rayiç bedelleri yeniden hesaplandı. Geçtiğimiz rakamların güncellenmesiyle arsa rayiç değerlerinin 7 kat, hatta 18 kat arttığı görüldü. Bu artışa ise AKP’li eski vekil Şamil Tayyar isyan etti. Tayyar, sorunun giderek büyüdüğünü işaret ederek, belediyeler üzerinden iktidarı uyardı.

RAYİÇ BEDELİ NEDİR?

Emlak vergisi, gayrimenkulün bulunduğu cadde veya sokağın arsa birim metrekare fiyatına göre şekilleniyor. Bu fiyatlara “arsa rayiç değeri” adı veriliyor. 4 yılda bir toplanan valilikler ve belediyelerin oluşturduğu Takdir Komisyonu tarafından değerler belirleniyor. Konut, iş yeri ve arsa sahiplerinin belediyeye ödeyeceği vergi tutarını güncelliyor.

18 KAT ARTIŞ YAŞANDI

2025 yılında ise 4 yılda bir belirlenen rayiç bedelinin yeniden güncellendiği bir yıl oldu. İstanbul’un bazı bölgelerinde arsa rayiç değerlerinin 7 kat, hatta 18 kat arttığı kaydedildi. Bu artışlar, 2026’dan itibaren geçerli olacak.

TAYYAR, BELEDİYELER ÜZERİNDEN İKTİDARI UYARDI

Fahiş fiyat artışları ise AKP’li eski vekil Şamil Tayyar’ı gerdi. Tayyar, fiyat artışına neden olan belediyeler konusunda iktidarı uyardı. Tayyar, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu şikayetlerde bulundu:

“Rayiç bedel sorunu giderek büyüyor, yarından itibaren mahkemelere iptal başvuruları yağacak.

1/7 Eylül tarihleri arasında davaların açılması gerekiyormuş, hatırlatalım.

Peki bu krizin sorumlusu kim? Cevabı en çok merak edilen bir soru da bu. Emlak vergisi, arsa metrekare birim değerleri ve inşaat maliyet bedelleri esas alınarak 4 yılda bir hesaplanıyor, ayrıca her yıl değerleme oranının yarısı kadar arttırılıyor.

Emlak vergisi tümüyle belediyeler tarafından tahsil ediliyor. Maliye, Tapu, Belediye, Sanayi ve Ticaret Odası temsilcilerinin yer aldığı takdir komisyonu nihai kararı verirken, belediyeler nezdinde kurulan takdir komisyonunun belirlediği arsa metrekare birim değerlerini esas alıyor.

Yani. Hangi sokakta, hangi caddede arsa bedeli nedir, ilgili belediye belirliyor. Yüzde 2 bine varan fahiş artışların asli müsebbibi belediyelerdir. Belediyeler bu haltı yese de sonuçları genel siyaseti etkileyecek, toplumsal huzuru bozacak niteliktedir. Hükümetin soruna el atarak, rayiç bedellerindeki fahiş artışı önleyecek yasal düzenleme çıkarması gerekir diye düşünüyorum. Umarım, yapar.

AK Partili belediyeleri ayrı tutmuyorum. Ana muhalefetin her tartışmaya girerken bu konudaki sessizliğinin sebebi bilinmelidir.”