İktidarın, Askeri Okullara müdahale hazırlığına emekli albaydan FETÖ’lü yanıt

FATİH ERBOZ - YENİÇAĞ - ÖZEL HABER

İktidar medyası tarafından manşete taşınan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son AKP MYK toplantısında teğmenlerin kılıçlı yemini için “İçeride, dışarıda bağlantıları var mı üzerine gideceğiz, gereğini yapacağız, takipçisi olacağız” sözlerini söylediği iddiası tepkilere neden oldu.

Özellikle, Erdoğan’ın Askeri okullara giriş sınavlarına ve müfredatı konusunda değişikliğe gideceklerini vurgulaması, Askeri okullara müdahale mi gelecek sorusunu gündeme getirdi. Kara Harp Okulu mezunlarının kılıçlı yeminine ilişkin açılan soruşturma sürerken, iktidarın bu hamlesinin askeri cephede nasıl karşılanacağını ise Emekli Hava Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok’a sorduk.

“İKTİDAR KENDİ REFERANSIYLA BİR YAPI KURMAK İSTİYOR”

Askeri okullarda yapılan değişikliklerin öteden beri dikkat çektiğini belirtem Emekli Albay Üçok, “Daha çağdaş bir eğitim modelinin bu anlayışla ve yine bu yöntemle oluşturulacağını düşünmüyorum. Buradaki amaç maalesef çok açık. İktidar partisi tamamıyla kendi referanslarıyla oluşturduğu bir yapıyı kurmak istiyor. Bu çok yanlış olur Türkiye açısından” dedi.

“AMAÇ ÇOK AÇIK”

Askeri okullara giriş ile ilgili olarak ve yine askeri okullardaki müfredat değişikliğine ilişkin iddiaların son günlerde dillendirilmesinin amacının artık çok açık olduğunu ifade eden Üçok, “Burada amaç açık maalesef daha çağdaş ve modern bir eğitim modeli oluşturulmak bir hedef mi çok tartışılır. Bunun böyle olmayacağını Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamalarına bakarak da anlayabiliriz. İktidar partisi ve türevleri milli eğitimde kendi motiflerinin ağırlık kazandığı bir sistem istiyorlar. Dolayasıyla askeri okullarda da buna benzer bir yapının oluşturulmak istendiğini söylemek gerçeklere aykırı bir durum teşkil etmez. Son günlerde yaşanan bir hadiseden hareketle böyle bir değişiklik yapmak istemek de zaten niyeti istemeseniz de ortaya koyuyor” diye konuştu.

“TEHLİKELİ SONUÇLARI OLDUĞUNU GÖRDÜK”

Balyoz ve Ümraniye davalarında binlerce askeri öğrencinin okullardan uzaklaştırıldığını belirten Üçok, “Daha o günlerden başlayan bir süreç var. Bugün gelinen noktada zaten askeri okullara girişte kamuoyundan da duyuyoruz iktidar partisi tamamıyla kendi referanslarından hareketle öğrenci alıyor. Bunun dışında Anadolu’nun köylerinden gelen çocuklar artık eskisi gibi yok. Anadolu’nun her yerinden askeri öğrenci geliyordu. Bunları artık göremiyoruz. İktidar partisi ve türevlerinin referanslarıyla askeri okullara kayıt yaptırıldığını duyuyoruz. Bir dönem Askeri okullara nasıl FETÖ yapısının yerleştiğini biliyoruz. Bunun ne kadar tehlikeli sonuçları olduğunu da biliyoruz. İktidar partisi tamamıyla kendi referanslarına dayalı bir yapının oluşturulması çabasında. Bir yemin olayından hareketle bu noktalara gelinmesi ne kadar doğru bilemiyorum” ifadelerini kullandı.