İLAN ADANA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 15 Ocak 2024 / 00:01



ESAS NO : 1991/819

KARAR NO : 1994/790

Davacı ARSLAN SERT ve davalılar İhsan BOZYEL vd. arasında mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizce 11/07/1994 tarihinde Adana ili Seyhan ilçesi Uçakalanı Mahallesi 988 ada 16 parselde muris Safiye Eskiçakıt sağlığında taşınmazı davacıya satmış ise de, Safiye'nin ölümünden sonra Safiye hissesi mirasçılara intikal görmüş ve mirasçılardan bir kısmı üçüncü şahıslara hisselerini satmıştır. Yapılan satışın hisseli olduğuna dair yeterli delil yoktur, bu nedenle halen intikal görmeyen Safiye Eskiçakıt mirasçılarından Nedim, Sadık ve Mehmet Eskiçakıt'a ait hisselerden bilirkişi Ziya Önel'in 25/04/1994 tarihli raporunda belirttiği 19951/1617408 hissenin iptali ile davacı Yusuf oğlu Arslan Sert adına tapuya tesciline dair verilen kararın, tüm aramalara rağmen kendilerine ulaşılamayan davalılar İHSAN BOZYEL, İLYAS TEKDAL, ŞABAN İYİCE, MİRZA MEHMET DUMAN, İBRAHİM MAHO, MUHSİN ÖNDÜL, MEHMET ÇETİN BERK, MÜSLÜM YAPIK'a ilanen tebliğ olunur.Fırat DERİNALP Mustafa Enes TEKİN