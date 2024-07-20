İLAN ELAZIĞ VALİLİĞİ ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 / 00:01

Elazığ ili, Merkez ilçesi, Hankendi köyü 184 ada 24,26 ve 27 nolu parsellerde kadastro yenileme çalışmalarında yapılan sınırlandırma ve yüzölçüm hesaplama hatasının düzeltilmesi sonucu 184 ada 24 nolu parselin yüzölçümü 1641,89 m², 184 ada 26 nolu parselin yüzölçümü 328,57 m² ve 184 ada 27 nolu parselin yüzölçümü 432,86 m² olarak 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Maddesine istinaden düzeltilecek olup 7201 sayılı yasanın 29,30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren tapu kayıt ilgililerinin veya kanuni vekil/temsilcilerinin 30 gün içerisinde Elazığ Sulh Hukuk Mahkemelerine düzeltmenin durdurulması için dava açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği ilan olunur.

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