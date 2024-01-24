İLAN ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi:

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmazlar (mesken - işyeri) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.
Madde 2- İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleye katılım yoğunluğuna göre Çok amaçlı toplantı salonunda yapılacaktır.
Madde 3- Tahmin Edilen Bedel, Geçici Teminat Miktarı, İhale Tarihi ve Saati.
7 ADET MESKEN - 32 ADET İŞYERİ SATIŞI

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR MESKEN - İŞYERLERİ
Sıra NoBulunduğu KatBağ.Böl. NoNiteliğiNet AlanBrüt AlanYönEklentiEklenti m²Muhammen BedelGeçici Teminatİhale Tarihiİhale Saati
Hocabey Mahallesi-2315 ada 1 parsel TB-6 Blok
1Zemin Kat7İşyeri123 m²145 m²DDepo 746,55₺5.300.000,00₺159.000,006.02.202411:15
2Zemin Kat8İşyeri123 m²145 m²BDepo 846,55₺5.300.000,00₺159.000,006.02.202411:20
Hocabey Mahallesi-2315 ada 1 parsel TB-7 Blok
3Zemin Kat8İşyeri123 m²145 m²BDepo 846,55₺5.300.000,00₺159.000,006.02.202411:25
Hocabey Mahallesi-2316 ada 1 parsel TB-8 Blok (3+1)
4Zemin Kat7İşyeri123 m²145 m²DDepo 146,55₺5.300.000,00₺159.000,006.02.202411:30
Hocabey Mahallesi-2316 ada 1 parsel TB-9 Blok (3+1)
5Zemin Kat8İşyeri123 m²145 m²BDepo 246,55₺5.300.000,00₺159.000,006.02.202411:35
Hocabey Mahallesi-2316 ada 1 parsel TB-10 Blok (3+1)
6Zemin Kat8İşyeri123 m²145 m²BDepo 246,55₺5.300.000,00₺159.000,006.02.202411:40
Ulalar - Aziz BABA Mah.141 Ada 86 Parsel C Blok
7C29MESKEN (3+1)145 m²121 m²GDDEPO 91.523.000,0045.690,006.02.202411:45
Fatih Mah. 2103 Ada 7 Parsel B Blok Mesken
8BZemin1MESKEN (DUBLEKS)238 m²152 m²KDDEPO 13.140.000,00102.390,006.02.202411:50
9BZemin2MESKEN (DUBLEKS)238 m²152 m²GDDEPO 23.413.000,00102.390,006.02.202411:55
10BZemin3MESKEN (DUBLEKS)237 m²152 m²KDEPO 33.140.000,00102.390,006.02.202412:00
11BZemin4MESKEN (DUBLEKS)237 m²152 m²GDEPO 43.413.000,00102.390,006.02.202412:05
Fatih Mah. 2103 Ada 7 Parsel A Blok İşyeri
12AZemin20İşyeri421 m²382 m²KD-KB7.875.000,00236.250,006.02.202412:10
Fatih Mah. 2103 Ada 7 Parsel A Blok Mesken
13A15MESKEN (3+1)157 m²113 m²KD-GB1.965.000,0060.660,006.02.202412:15
14A317MESKEN (3+1)157 m²113 m²KD-GB2.022.000,0060.660,006.02.202412:20
Fatih Mah.(Yunus Emre) 1562 ada 2 parsel B blok Oyşim
15Zemin Kat13İşyeri256 m²418 m²DDepo 3162,00₺4.317.000,00₺129.510,006.02.202412:25
YENİ SANAYİ İŞYERLERİ
Sıra NoMahalleNoNiteliğiYönAdaParselBrüt M²Net M²Muhammen BedelGeçici Teminatİhale Tarihiİhale Saati
16FATİH1İşyeriG152118174 m²165 m²3.097.500,0092.925,0013.02.202410:30
17FATİH4İşyeriD152118179 m²170 m²2.992.500,0089.775,0013.02.202410:35
18FATİH6İşyeriD152118179 m²170 m²2.992.500,0089.775,0013.02.202410:40
19FATİH7İşyeriD152118179 m²170 m²2.992.500,0089.775,0013.02.202410:45
20FATİH9İşyeriK152118174 m²165 m²2.861.250,0085.840,0013.02.202410:50
21FATİH10İşyeriK152118174 m²165 m²2.861.250,0085.840,0013.02.202410:55
22YOĞURTLU1İşyeriG2151120 m²111 m²2.231.250,0066.940,0013.02.202411:00
23YOĞURTLU2İşyeriG2151120 m²111 m²2.231.250,0066.940,0013.02.202411:05
24YOĞURTLU9İşyeriD2151122 m²114 m²2.835.000,0085.050,0013.02.202411:10
25YOĞURTLU10İşyeriD2151122 m²114 m²2.835.000,0085.050,0013.02.202411:15
26YOĞURTLU11İşyeriD2151122 m²114 m²2.835.000,0085.050,0013.02.202411:20
27YOĞURTLU12İşyeriD2151122 m²114 m²2.835.000,0085.050,0013.02.202411:25
28YOĞURTLU13İşyeriK2151120 m²111 m²2.625.000,0078.750,0013.02.202411:30
29YOĞURTLU14İşyeriK2151120 m²111 m²2.625.000,0078.750,0013.02.202411:35
30YOĞURTLU15İşyeriK2151120 m²111 m²2.625.000,0078.750,0013.02.202411:40
31YOĞURTLU16İşyeriK2151120 m²111 m²2.625.000,0078.750,0013.02.202411:45
32YOĞURTLU17İşyeriK2151120 m²111 m²2.625.000,0078.750,0013.02.202411:50
33YOĞURTLU18İşyeriK2151120 m²111 m²2.625.000,0078.750,0013.02.202411:55
34YOĞURTLU19İşyeriK2151120 m²111 m²2.625.000,0078.750,0013.02.202412:00
35YOĞURTLU20İşyeriK2151120 m²111 m²2.625.000,0078.750,0013.02.202412:05
36YOĞURTLU21İşyeriB2151122 m²114 m²2.835.000,0085.050,0013.02.202412:10
37YOĞURTLU22İşyeriB2151122 m²114 m²2.835.000,0085.050,0013.02.202412:15
38YOĞURTLU23İşyeriB2151122 m²114 m²2.835.000,0085.050,0013.02.202412:20
39YOĞURTLU24İşyeriB2151122 m²114 m²2.835.000,0085.050,0013.02.202412:25


Madde 4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER :
a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.
b- İkametgâh Belgesi.
c- İmza Beyannamesi.
d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.
e- Şartname alındı makbuzu.
f- Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.
g- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.
h- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.
i- Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
j- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.
Madde 5- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.
Madde 6- İlgili kanun maddeleri gereği ihale bedeli üzerinden binde 5,69 oranında Karar Pulu tahsil edilecektir. İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen ihaleyi alana aittir.
Madde 7- İhale bedeli peşin olarak yatırılacaktır. Satışı yapılacak mesken-işyerleri, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17.maddesinin 4.bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan K.D.V alınmayacaktır.
Madde 8- İhale için başvuru yapacak katılımcılar alacakları mesken - işyeri sayısı kadar geçici teminat yatırmak zorundadır.
Madde 9- Katılımcı yatıracağı geçici teminat ile o gün yapılacak olan ihaledeki aynı fiyattaki diğer mesken - işyerlerine de katılabilir.
Madde 10- İhaleyi alan, ihale şartlarını yerine getirmeye mecburdur. Aksi takdirde teminatı gelir kaydedilip, karar pulu tahsil edilerek ihale fesih edilir.
Madde 11- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir İhale Biriminden bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 200.00 TL. ( İkiyüz Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1136) nolu telefondan ulaşabilirler.
Madde 12- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatinden yarım saat öncesine kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir İhale birimine teslim edilecektir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

İLAN OLUNUR
Bilgi İçin :
Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü
Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN
Telefon : 444 9 024 Dahili: 1136 www.erzincan.bel.tr

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