İLAN İZMİR 14. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 17 Ocak 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/769

KARAR NO : 2023/814

Davacı vekili tarafından davalı Abdurrahman Çopur aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ İLE, evlenerek Konya ili, Beyşehir ilçesi, Üzümlü köyü/mah., cilt:71, hane:248, BSN:44'ten gelen ve kızlık soyadı SÜSLÜ olan, Konya İli, Beyşehir İlçesi, Yeşildağ Köyü/mah. Cilt 81, hane 1'de nüfusa kayıtlı, Ali ve Fatma'dan olma, 01/01/1967 Üzümlü doğumlu, 104*****336 T.C. kimlik numaralı davacı GÜLER SÜSLÜ ÇOPUR ile aynı hanede nüfusa kayıtlı Mehmet ve Zeynep'ten olma 01/05/1963 Salur doğumlu, 105*****856 T.C. kimlik numaralı davalı ABDURRAHMAN ÇOPUR'un TMK'nun 166/3 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,davacı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,karar kesinleştiğinde bakiye gider avansının davacıya iadesine, dair tarafların ve davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere 16/11/2023 tarihinde karar verilmiş olup davalı Abdurrahman ÇOPUR'a 7201 sayılı yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince tebligat yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.09/01/2024