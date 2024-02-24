İLAN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 24 Şubat 2024 / 00:01

Tasarruf Hakkı Belediyemize ait İzmir Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde kalan karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek üzere kullanılacak Elektronik Denetleme Sistemlerinin, EDS Komisyon Raporunda ve KMZ dosyalarında belirtilen 15 (onbeş) noktada ortalama hız ihlal tespit sistemi, 177 (yüzyetmişyedi) noktada kırmızı ışık ihlal tespit sistemi kurulması ve verilerin Fiber Optik veri transfer yoluyla EDS merkezine aktarılması ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nce kullanılması için Emniyet Genel Müdürlüğü birimine teslimi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde sistemin devreye alınması tarihinden itibaren 7 (yedi) yıl süre ile sözleşme süresinde tüm masrafları firma tarafından karşılanmak üzere; tüm bakım, onarım, sistemin 7 (yedi) gün / 24 (yirmidört) saat çalışır halde desteğinin verilmesi, ihlallerin ceza makbuzuna dönüştürülmesi için gerekli dokümantasyon vb. işleri yapmak için gerekli personeli çalıştırma işlerinin Yükleniciye ait olmak üzere işletilmesi işi “HASILAT/GELİR PAYLAŞIMI MODELİ” ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif (Eksiltme) usulü ile yapılması için ihaleye çıkartılmıştır.

İhale konusu iş; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince imzalanıp onaylanan aylık trafik ihlalleri listesindeki, trafik idari para cezaları toplamının %30'u oranındaki tutarı olan hizmet kullanım bedeli payı üzerinden hasılat paylaşımı esasına göre yapılacak olup, isteklinin teklif bedeli belediyeye aktarılacak aylık %30'luk hasılat payı (yaklaşık maliyet ödemesi tamamlandıktan sonraki %15’lik hasılat payı) %100 olarak kabul edilerek KDV (Katma Değer Vergisi) Dahil %50 oranı geçmemek şartıyla, en düşük oranı (payı) teklif eden istekliye ihale edilir. Bu oran sözleşme sonuna kadar devam edecektir.

İdareye İlişkin Ayrıntılı Bilgiler Aşağıda Yer Almaktadır;

İdarenin

Adı : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Adresi : Mimar Sinan Mah. 9 Eylül Meydanı Kültürpark İçi 2 No’lu Hol -Konak / İZMİR

Telefon Numarası : 0232 293 99 01

Faks Numarası : 0232 293 99 66

E-Posta Adresi : izum@izmir.bel.tr

Web Adresi : www.izmir.bel.tr

İhale Konusu İşin;

Niteliği, Türü ve Miktarı: Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) Kurulması ve 7 (yedi) Yıl boyunca İşletilmesi İşin Yapılacağı Yer: İzmir Büyükşehir Belediyesi mücavir sınırları içinde; EDS ihale dokümanında teknik, idari şartnamelerde ve eklerinde belirtilen yerlere ve noktalara kurulumlar yapılacaktır. İhale Usulü, Yer, Tarih ve Saati: İhale, 07/03/2024 tarihinde saat 14:00 de İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Toplantı Odası Mimar Sinan Mah., Hol-2 2183 Nolu Toplantı Odası Zemin Kat Konak/İZMİR adresinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif (Eksiltme) usulü ile yapılacaktır.

Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminata İlişkin Hususlar

Yaklaşık Yatırım Maliyeti (Muhammen Bedel): Söz konusu işin tahmin edilen bedeli 1.328.005.454,00 TL (BirmilyarüçyüzyirmisekizmilyonbeşbindörtyüzellidörtTürkLirası) + KDV dir.

(Bu bedel yükleniciye ödenmesi gereken bir bedel olmayıp, yüklenicinin hasılat paylaşımına ortak olabilmesi için gereken teknik şartnamede ve iş bu ihale dokümanında niteliği belirlenen tüm hazırlıklar ve İdarece işletilmek üzere teslim edilecek malzeme ve donanımların 7 yıl bakım, onarım ve işletilmesi için gerekli personel, araç vb. dahil tüm giderlerin tahmini maliyetidir.)

Geçici Teminat Bedeli: Tahmin edilen bedelin % 3’ü olan 39.840.163,62 TL (otuzdokuzmilyonsekizyüzkırkbinyüzaltmışüçliraaltmışikikuruş) dan az olamaz. Geçici teminat, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olacak, bankadan alınmış teminat mektubu olması durumunda, banka teminat mektubu süresiz olacaktır. Kesin Teminat Bedeli: Tahmin edilen bedelin %6’sı olan 79.680.327,24 TL (yetmişdokuzmilyonaltıyüzseksenbinüçyüzyirmiyedilirayirmidörtkuruş) dan az olamaz. Kesin teminat, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olacak, bankadan alınmış teminat mektubu olması durumunda, banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

Gerçek Kişiler Yasal Yerleşim Yeri Belgesi, Nüfus Kayıt Örneği Tebligat için Türkiye’de Adres göstermeleri İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli İmza Beyannamesi Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya Banka teminat mektubu, İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar sicilinde kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri, Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgelerle birlikte ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Vekâleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Vekâletname ve Vekilin Noter onaylı İmza Beyannamesi, İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz, İzmir Büyükşehir Belediyesinden alınmış ilk ihale ilan tarihinden itibaren alınmış borcu yoktur belgesi, İhalenin yapıldığı yıl içerisinde Ticaret, Meslek ve/veya Sanayi Odası’ndan alınmış İhale Yasaklısı olmadığına dair belge (Gerçek veya Tüzel Kişiliklerden istenmekle beraber, Ortak Girişimde ise, her bir Gerçek veya Tüzel Kişiliklerden ayrı ayrı istenmektedir), Mali durumu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde bankadan alınacak referans mektubu. Yaklaşık yatırım maliyet bedelinin asgari %50 si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (genel müdürlük teyit yazısı), Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, İstekliler Teknik şartnamede belirtilen tüm şartları ve özellikleri taşıyan ihale konusu işi yapacağına ve işi belirtilen sürede bitireceğine dair noterden taahhütname, İhaleye katılan gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı tarihten bir ay öncesine kadar alınmış adli sicil kaydı (Taksirli Suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.), İhaleye katılacak istekliler tarafından bu ihaleye ait İdari Şartname ve Teknik Şartname her sayfasını “Okudum ve anladım.” olarak ıslak imzalı ve kaşeli olarak teklif dosyasına konulacaktır, Yer Görme Belgesi: İstekliler, ihale öncesinde, kurulacak olan EDS noktalarını ve merkez kurulumu yapılması planlanan lokasyonu gezerek tekliflerini bu bilgiler ışığında hazırlayacaklardır. İstekliler, bu doğrultuda İdareden yer gördü belgesi alarak bu belgeyi teklif dosyalarında sunacaklardır, İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri, İş hacmini gösteren belgeler. Tüzel Kişiler Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı, Türkiye’de tebligat için adres beyanı, İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış noter tasdikli imza beyannamesi, Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya Banka teminat mektubu, Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgelerle birlikte ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Vekâleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Vekâletname ve Vekilin Noter onaylı İmza Beyannamesi, İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz, İzmir Büyükşehir Belediyesinden alınmış ilk ihale ilan tarihinden itibaren alınmış borcu yoktur belgesi, Tüzel kişilerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış son güncel noter tasdikli örneği, İhalenin yapıldığı yıl içerisinde Ticaret, Meslek ve/veya Sanayi Odası’ndan alınmış İhale Yasaklısı olmadığına dair belge (Gerçek veya Tüzel Kişiliklerden istenmekle beraber, Ortak Girişimde ise, her bir Gerçek veya Tüzel Kişiliklerden ayrı ayrı istenmektedir), Mali durumu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde bankadan alınacak referans mektubu. Yaklaşık yatırım maliyet bedelinin asgari %50 si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (genel müdürlük teyit yazısı), Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, İstekliler Teknik şartnamede belirtilen tüm şartları ve özellikleri taşıyan ihale konusu işi yapacağına ve işi belirtilen sürede bitireceğine dair noterden taahhütname, İhaleye katılacak istekliler tarafından bu ihaleye ait İdari Şartname ve Teknik Şartname her sayfasını “Okudum ve anladım.” olarak ıslak imzalı ve kaşeli olarak teklif dosyasına konulacaktır, İhaleye katılan tüzel kişilerdeki şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı tarihten bir ay öncesine kadar alınmış adli sicil kaydı (Taksirli Suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.), Yer Görme Belgesi: İstekliler, ihale öncesinde, kurulacak olan EDS noktalarını ve merkez kurulumu yapılması planlanan lokasyonu gezerek tekliflerini bu bilgiler ışığında hazırlayacaklardır. İstekliler, bu doğrultuda İdareden yer gördü belgesi alarak bu belgeyi teklif dosyalarında sunacaklardır, İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri, İş hacmini gösteren belgeler. Mesleki ve Teknik Yeterlilikler İstekliler EDS bileşenlerinin (Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi, Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi) ve ürünlerinin üretici veya kanuni temsilcisinden alınmış bu sistemleri 10 (on) yıl süre ile garanti ve garanti sonrası servis bakım, onarım hizmetlerini vermeye yetkili olduğuna dair yetki belgelerini teklifleri ile birlikte sunacaklardır. İsteklilerin kendisinde veya önerecekleri EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmada ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Sertifikasına sahip olacak ve ihale dosyalarında sunacaklardır. İlgili belge Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Onaylı olmayan belgeler değerlendirme dışı kalacaktır. Ortak girişim olması halinde firmalardan birinin belgeyi vermesi yeterlidir. İsteklilerin kendisinde veya önerecekleri EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmada ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olacak ve ihale dosyalarında sunacaklardır. İlgili belge Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Onaylı olmayan belgeler değerlendirme dışı kalacaktır. Ortak girişim olması halinde firmalardan birinin belgeyi vermesi yeterlidir. İsteklilerin kendisinde veya önerecekleri EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmada ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı sertifikasına sahip olacak ve ihale dosyalarında sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde firmalardan birinin belgeyi vermesi yeterlidir. İstekliler kendilerinin ve/veya teklif ettikleri EDS bileşenleri tedarikçilerinin Türkiye sınırları içinde tek bir projede gerçekleştirildiğine dair yaklaşık yatırım bedelinin %30’undan az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin, son on beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan iş deneyimini gösteren belgeleri ihale dosyasında sunacaktır. İstekli tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, teklif edilen EDS bileşenlerinin ve ürünlerinin üretici veya kanuni temsilcisine ait olması halinde, istekliler ile teklif ettikleri EDS bileşenlerinin ve ürünlerinin üretici veya kanuni temsilcileri arasında yapılmış protokolünün teklifler ile birlikte sunulması zorunludur. Ortak girişim olması halinde firmalardan birinin belgeyi vermesi yeterlidir.

Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya özel sektöre tek sözleşme kapsamında taahhüt edilen en az bir ilçe veya il merkezinde aşağıda belirtilen işleri birlikte veya ayrı yapılması;

EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) kurulumu ve/veya işletilmesi, işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

İsteklilerin teklif ettikleri donanımlar EDS cihazlarına ait, cihazların hali hazırda 1(bir) il/ilçe veya beldede elektronik denetleme sistemi ortalama hız ölçüm donanımı (OHÖD) ve Kırmızı Işık İhlal Tespit Donanımı (KİTS) kurulumunda kullanıldığı ve çalışır halde olduğuna dair belge, il/ilçe emniyet müdürlüğünden sistemin sorunsuz bir şekilde aktif olarak çalıştığına dair “Sistem İşlerlik Belgesi” ibraz etmelidir. Aynı zamanda ilgili belgenin verildiği il/ilçe veya belde www.trafik.gov.tr EDS noktalarında görülmesi gerekmektedir. İhale kapsamında istekli tarafından temin edilmesi istenilen bu belge istekli adına veya önerecekleri EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmanın adına olacaktır. Ortak girişim olması halinde firmalardan birinin bu belgeyi vermesi yeterlidir. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. İstekliler;

Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi (Ek 12-2.6), Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi (Ek 12-2.7), Sunucu (Ek 12-3.3), Network Video Kayıt Ünitesi (NVR Diskler Dahil) (Ek 12-3.4), Sabit Kamera (Ek 12-3.5), A Tipi Omurga Ethernet Anahtar (Ek 12-3.8), B Tipi Omurga Ethernet Anahtar (Ek 12-3.9), C Tipi Ethernet Anahtar (Ek 12-3.10), Masaüstü Bilgisayar (Ek 12-3.13), Masaüstü Bilgisayar Monitörü (Ek 12-3.14), Çerçevesiz Led LCD Duvar Ekran (55” Monitör) (Ek 12-3.15), Çerçevesiz Led LCD Video Wall Yönetim Sistemi (Ek 12-3.16), 1 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı (Ek 12-3.18), Renkli Yazıcı, Fotokopi Makinası, Tarayıcı (Ek 12-4.4), Çok Fonksiyonlu A3 Renkli Yazıcı (Ek 12-4.5), Kesintisiz Güç Kaynağı (100KVA) (Ek 12-4.8), Dizüstü Bilgisayar (Ek 12-4.34) ürünleri için yetkili satıcılık belgelerini sunacaklardır. (Yetkili satıcılık belgesi; İsteklilerin, teklife konu ürüne ait üretici firmadan veya Türkiye ofisinden (Ofisi yoksa Distribütöründen) edinmiş oldukları üretici / Türkiye Ofisi / Türkiye Distribütörü yetkilisi imzalı, kaşeli yetki belgesini ifade etmektedir.) Ortak girişim olması halinde firmalardan birinin bu belgeyi vermesi yeterlidir.

İsteklilerin teklif edecekleri EDS cihazları (Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi ve Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi), sistem bütünlüğü oluşturması, bakım ve garanti süreçlerinin hızlı ve sürekli olması açısından aynı üreticinin ürünleri olacaktır. İstekliler, ihale dokümanında teknik şartname ekinde yer alan (Ek-12 Teklif Edilecek Ürünlerin Marka Model Listesi) tablosunda bu durumu göstereceklerdir. Ortak girişim olması halinde firmalardan birinin bu belgeyi vermesi yeterlidir. İstekliler EK-12 (Teklif Edilecek Ürünlerin Marka Modellerin Listesi) formunu doldurarak kaşeli ve imzalı olarak teklifleriyle birlikte sunacaktır. Ortak girişim olması halinde firmalardan birinin bu belgeyi vermesi yeterlidir.

İsteklilerin önerdiği ve teklif edilen; Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi (Ek 12-2.6), Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi (Ek 12-2.7), Sunucu (Ek 12-3.3), Network Video Kayıt Ünitesi (NVR Diskler Dahil) (Ek 12-3.4), Sabit Kamera (Ek 12-3.5), A Tipi Omurga Ethernet Anahtar (Ek 12-3.8), B Tipi Omurga Ethernet Anahtar (Ek 12-3.9), C Tipi Ethernet Anahtar (Ek 12-3.10), Masaüstü Bilgisayar (Ek 12-3.13), Masaüstü Bilgisayar Monitörü (Ek 12-3.14), Çerçevesiz Led LCD Duvar Ekran (55” Monitör) (Ek 12-3.15), Çerçevesiz Led LCD Video Wall Yönetim Sistemi (Ek 12-3.16), 1 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı (Ek 12-3.18), Renkli Yazıcı, Fotokopi Makinası, Tarayıcı (Ek 12-4.4), Çok Fonksiyonlu A3 Renkli Yazıcı (Ek 12-4.5), Kesintisiz Güç Kaynağı (100KVA) (Ek 12-4.8), Dizüstü Bilgisayar (Ek 12-4.34) ürünlerinin teknik dokümanlarına ait (bilgi, veri, belge, tanıtım ve broşürler) teklifle birlikte verilecek ve ürün dokümanlarında hangi ürün teklif edildiği katalog üzerinde gösterilecektir. Teknik dokümanı istenilen ürünlerin katalogları Türkçe ve İngilizce (yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevirisi yapılmış olarak) olarak teklif dosyasında sunulacaktır. Ortak girişim olması halinde firmalardan birinin bu belgeyi vermesi yeterlidir.

İstekliler Ortalama Hız Tespit Ölçüm Donanımı için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınmış Ölçü Aleti Ulusal Tip Onay Belgesini teklif dosyalarında ibraz edeceklerdir. Bahsedilen bu belge ortalama hız ihlal sistemi kameralarının üreticisi veya distribütörü adına olacaktır. İhale kapsamında istekli tarafından temin edilmesi istenilen bu belge istekli ve adına veya önerecekleri EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmanın adına olacaktır. Ortak girişim olması halinde firmalardan birinin bu belgeyi vermesi yeterlidir. Traffic Shaping özelliğine bütünleşik olarak sahip C tipi ethernet cihaz; teklif edilen marka, model ve üzerinde çalışan firmware in, yukarıda bahsedilen tüm teknik özellik, yetenek ve paket kayıp oranlarına ait isterleri karşılayıp karşılamadığına dair Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığından alınan ve sonucu BAŞARILI olan C-Tipi Kenar Anahtar Ve Traffic Shaping Test Raporuna sahip olacaktır. Haberleşme Daire Başkanlığı adıyla verilen geçmiş tarihli raporlar da geçerli olarak kabul edilecek olup söz konusu rapor ihale dosyasında sunulacaktır. İhale kapsamında istekli tarafından temin edilmesi istenilen bu belge istekli ve adına veya önerecekleri EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmanın adına olacaktır. Ortak girişim olması halinde firmalardan birinin bu belgeyi vermesi yeterlidir. İstekliler TS 13788 Ortalama Hız ölçme donanımı ve TS 13789 Kırmızı ışık ihlal tespit donanım standartlarında yer alan güncel elektromanyetik uyumluluk (EMC) (EN 61000 ile EN 55016 standartlarının ilgili bölümleri) belgeleri sunacaktır. Bahsedilen bu belgeler ortalama hız ihlal sistemi, kırmızı ışık ihlal tespit sistemi üreticisi veya distribütörü adına olacaktır. İhale kapsamında istekli tarafından temin edilmesi istenilen bu belge istekli adına veya önerecekleri EDS cihazlarını tedarik edecekleri firmanın adına olacaktır. Ortak girişim olması halinde firmalardan birinin bu belgeyi vermesi yeterlidir. Elektronik Denetleme Sistemlerinde kullanılacak kameralara ait CE belgesi sunulacaktır. Teklif Mektubu İçeriği ve Tekliflerin Sunulması;

İhale; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince imzalanıp onaylanan aylık trafik ihlalleri listesindeki, trafik idari para cezaları toplam %30'u oranındaki (yaklaşık maliyet ödemesi tamamlandıktan sonraki %15 oranındaki tutar) tutarı olan hizmet kullanım bedeli payı üzerinden hasılat paylaşımı esasına göre yapılacak olup, isteklinin teklif bedeli belediyeye aktarılacak aylık %30'luk hasılat payı, (yaklaşık maliyet ödemesi tamamlandıktan sonraki %15’lik hasılat payı) %100 olarak kabul edilerek KDV (Katma Değer Vergisi) Dahil %50'yi geçmemek şartıyla en düşük oranı (payı) teklif eden istekliye ihale edilir. Bu oran sözleşme sonuna kadar devam edecektir. Teklif mektubunda, Toplam Ceza Tutarı üzerinden istekli kendisi için teklif ve talep ettiği hasılat payı oranını yüzde olarak belirtecektir. Teklif Mektuplarında, teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektubunun her sayfası istekli tarafından imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır.

Diğer Şartlar

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi gereği Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir. Söz konusu iş ile ilgili şartname ve ekleri ile ihale dokümanı; Aydoğdu Mah. Şehit Er Mehmet Çadırcı Cad. No:50/1 Buca/İZMİR adresinde İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, İhaleye teklif verecek olan İsteklilerin, İdarece onaylı dokümanı yine aynı adresten 100.000,00 TL tutarında makbuz karşılığı satın almaları zorunludur. Tekliflerin dili Türkçedir. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklifler 06.03.2024 Çarşamba günü saat 12:00’ye kadar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğü’ne (İZUM) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale ilanında belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İlan Olunur.

