İLAN KARAKOÇAN KADASTRO MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 28 Şubat 2024 / 00:01

ESAS NO : 2009/189 Esas

KARAR NO : 2015/35

İLGİLİ KİŞİLER: 1-EMİNE YILMAZ, T.C. NO: 23461435198,2-MEHMET ALİ NAZ, T.C. NO:28144279052

Yukarıda isimleri yazılı Emine Yılmaz ve Mehmet Ali Naz'a yapılan tüm tebligatların iade döndüğü ve yapılan adres araştırmalarının olumsuz geldiği anlaşılmakla; mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı ve 12/05/2015 tarihli dosyasının karara çıktığı ve bu karara karşı davalı Hazine Temsilcisi vekili tarafından temyiz dilekçesi sunulduğu anlaşılmakla; Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/02/2024