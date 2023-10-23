"İLAN" KAYSERİ 7. AİLE MAHKEMESİHAKİMLİĞİ'NDEN

Yayın Tarihi: 23 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2021/960

KARAR NO : 2023/844

DAVACI : SEZGİN AKGÖZE- 44866515582 T.C Kimlik Numaralı,

VEKİLİ : Av. ADNAN DANIŞ - [16898-98764-26031] UETS

DAVALI : TURGUT AKGÖZE- 44920513738 T.C Kimlik Numaralı

DAVA : Tanıma Ve Tenfiz

DAVA TARİHİ : 14/12/2021

KARAR TARİHİ : 21/09/2023

Mahkememizde davacı Sezgin AKGÖZE tarafından davalı Turgut AKGÖZE aleyhine "Tanıma Ve Tenfiz" davası açılmış olup, Mahkememizce verilen 21/09/2023 tarih ve 2021/792 Esas, 2023/465 Karar kararda özetle; "1-Davanın KABULÜ ile; Kayseri İli, Özvatan İlçesi, Cumhuriyet Mh/Köy, Cilt No:11, Hane No:12, BSN:56'da nüfusa kayıtlı, Fikret ve Sabiha kızı, 26/02/1974 doğumlu, 44866515582 T.C Kimlik Numaralı, davacı SEZGİN AKGÖZEile aynı yerde BSN:32'de nüfusa kayıtlı, Kemal ve Yüksel oğlu, 04/06/1968 doğumlu, 44920513738 T.C Kimlik Numaralı, davalı TURGUT AKGÖZE'nin Stuttgart Asliye Hukuk Mahkemesi- Aile Davaları, 25/02/1998 Karar Tarihli, 20 F 1322/97 Dosya Numaralı, 07/04/1998 Kesinleşme tarihli tarafların boşanmalarına ilişkin yabancı mahkeme kararının TANINMASINA VE TENFİZİNE" şeklinde karar verilmiş olup, davalı Turgut AKGÖZE'nin tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle, gerekçeli kararın davalı Turgut AKGÖZ'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Kararın davalıya ilanen tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, ilanen tebliğ olunur. 17/10/2023