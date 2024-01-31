İLAN MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 31 Ocak 2024 / 00:01

ESAS NO : 2022/302 Esas

KARAR NO : 2023/94

Davacı MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davacı Maski tarafından davalılar İsa Kökçü ve müşterekleri adına açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasının kabulü ile davalılara ait Malatya Yeşilyurt Yakınca 5048 nolu parselde ekli krokide A harfi gösterilen 9,00m2'lik kısmın taşınmazdan tefriki ile ayrı bir parsel numarası verilmek suretiyle davalılar adına olan tapusunun iptaline, davacı Maski adına baca yeri niteliği ile tapuya kayıt ve tesciline, ekli krokide 1, 2, 3 ve 4 rakamları ile gösterilen 140,47m2'lik alan üzerinde davacı Maski lehine daimi irtifak hakkı tesisi ve tesciline karar verilmiştir. Söz konusu Mahkememiz kararına karşı MASKİ tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş olduğu hususu, Hasan Kökcü, Hüseyin Kökcü, Recep Kökcü, Remzi Kökcü'ye

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/12/2023