İLAN MERSİN 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayın Tarihi: 15 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/410

DAVACI : EYMAN ALJIZAWI

DAVALI : OSAMA FAEAD

Davacı Eyman Aljızawı ile davalı Osama Faead arasındaki boşanma davasının yapılan yargılaması sırasında 99299101628 Yabancı Kimlik No'lu, Abdalnafa ve Fatma oğlu, 13/10/1983 doğumlu davalı Osama Faead'ın tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden adresinin meçhul olması sebebiyle ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden;

Davalı Osama Faead, aleyhinize açılan davada davacı vekili Eyman Aljızawı ileboşanmanıza ve müşterek çocukların velayetlerinin davacıya tevdiine karar verilmesi talep edildiğinden -7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren yedi günün sonunda başlayacak olan- tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde ilk itirazlarınız ile birlikte HMK'nun 129. maddesindeki şartları taşıyan esas hakkındaki cevabınızı ve karşı delillerinizi mahkememize bildirmeniz, belirtilen süre içerisinde cevap dilekçesini vermediğiniz taktirde, HMK'nun 128. maddesi gereğince davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMK'nun 121. maddesi ve 129. maddesi 2. fıkrası gereğince delil olarak göstereceğiniz belgeleri dilekçenize ekleyerek vermeniz, başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz, gerekiyorsa tespit edilecek delil avansını yatırmanız hususları dava dilekçesi ile tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 06/03/2024