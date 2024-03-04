İLAN T.C. AKYAZI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 04 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2022/9 Esas

DAVALI : GÜLTEN KAHVECİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adres yetersizliğinden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 27/06/2024 saat: 09:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK. m. 150/2 uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.