İLAN T.C. ANTALYA 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 09 Şubat 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/687 Esas

DAVALI : İshak KARA

Davacı AİŞE KARA tarafından davalı İSHAK KARA aleyhine açılan Çekişmeli Boşanma davasının yapılan yargılaması sırasında, davalı İshak Kara'nın adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilemediği ve meçhule kaldığından, dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Şırnak İli, Uludere İlçesi, Hilal Mah/köy, Cilt No:8, Hane No:47'de nüfusa kayıtlı, Osman ve Cemile oğlu, 01/01/1981 doğumlu, 67315257208 TC kimlik numaralı İSHAK KARA'nın HMK. 122, 126, 129. maddeleri gereğince usulüne uygun düzenlenen cevap dilekçesini, her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerini tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize bildirmesi tebligat yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. (İlanen tebliğ son ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılır.) 06/02/2024