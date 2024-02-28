İLAN T.C. BOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ' NDEN

Yayın Tarihi: 28 Şubat 2024 / 00:01



ESAS NO : 2024/64 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında; Davalı Ahmet Özdoğan 'a(113*****842 T.C. Kimlik nolu İlyas ve Mükerrem oğlu 11/03/1957 Zonguldak doğumlu ) Mahkememizden verilen 05/04/2023 tarih ve 2021/534 Esas 2023/184 sayılı kararıSakarya BAM 1. Hukuk Dairesi 'nin 05/02/2024tarih ve2023/12/57 Esas2024/147 Karar sayılı ilamıyla kaldırılmış olup, mahkememizin duruşmasının 24/04/2024 günü saat 11:55 ' de yapılacağından, duruşmaya gelmeniz, aksi takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada yargılamaya geçileceği ve HMK m. 150 hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzdakarar verilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.