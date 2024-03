İLAN T.C. ÇORUM ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Yayın Tarihi: 06 Mart 2024 / 00:01



Dosya No:2023/81 Tarih: 01/03/2024

Yükümlü : Sajedeh SAJJADİ

99237195184 Yabancı Kimlik Numaralı

John ve Kubra kızı, 20/11/1995 doğumlu.

Hak sahibi Mohammad Ali AHMADİ’nin, yükümlü Sajedeh SAJJADİ’nin çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair Ankara 14. Aile Mahkemesinin 2019/749 Esas, 2024/52 Karar sayılı ilamının gereğini rızasıyla yerine getirmediğini belirterek söz konusu kararının yerine getirilmesi talebiyle müdürlüğümüze başvuruda bulunması üzerine yükümlü Sajedeh SAJJADİ ile iletişime geçilmeye çalışılmış ancak tüm araştırmalara rağmen yükümlünün adresi ve telefon numarası bulunamamış, talebin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Hak sahibi talebinde; Ankara 14. Aile Mahkemesinin 2019/749 Esas, 2024/52 Karar sayılı kararı ile, müşterek çocuk 2018 doğumlu Amir Hossein SAJJADİ’nin velayetinin anneye verilmesine, baba ile çocuk arasında her ayın 2. Ve 4. Haftası Cumartesi günü sabah saat:10.00 ile Pazar günü akşam saat:18.00 arasında, dini bayramların 2. Günü sabah saat:10.00 ile 3. günü akşam saat:17.00 arasında, yarı yıl tatillerinin ilk haftası Cumartesi günü sabah saat:09.00 ile takip eden Cuma günü akşam saat 17.00 arasında, her yıl 1 Temmuz günü sabah saat 09.00 ile 30 Temmuz günü akşam saat 17.00 arasında, her yıl babalar günü sabah saat:10.00 ile akşam saat 20.00 arasında, tekli yıllarda yılbaşı günleri olan 31 Aralık akşamı saat 17.00 ile ertesi gün saat 15.00 arasında, tekli yıllarda müşterek çocuğun doğum gününde saat 10.00 ile ertesi gün saat 17.00 arasında, tekli yıllarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında saat 09.00 ile aynı gün akşam saat 17.00 arasında kişisel ilişki kurulmasına karar verildiğini belirterek, çocuk Amir Hossein Sajjadi ile arasında kişisel ilişki kurulmasını talep etmiştir.

İş bu ilanın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Çorum Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü (05017253460) ile iletişim kurmanız gerektiği, iletişim kurmamanız halinde hak sahibinin bütün yasal yollara başvurabileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları ilanen tebliğ olunur. 01/03/2024