İLAN T.C. DENİZLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2024 / 00:01

ESAS NO: 2023/197 Esas

DAVALI: MEHMET ALİ KARATAŞ Hacıkaplanlar Mah. Hürriyet Cad. No:2/2 Pamukkale/ DENİZLİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Araç Mülkiyetinin Tesbiti Ve Tescili davasının yapılan yargılamasında; bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin işbu 2023/197 Esas sayılı dosyası rapor tanzim edilmek için makine mühendisi bilirkişine verildiği, bilirkişi raporu ile; "23.02.2024 tarihi baz alındığında ve TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumunu)’nun parasal değerleri güncelleme aracı kullanılarak, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi)’ne göre hesaplama yapıldığında; dava tarihi olan 18.04.2023 tarihindeki değeri: 413.794,00TL’dir" şeklinde rapor edildiği, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 03/04/2024