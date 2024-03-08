İLAN T.C. ESKİŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 08 Mart 2024 / 00:01



ESAS NO : 2023/27 Esas

DAVACI : ALİ KARACAN

DAVALI : HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Davacı Ali Karacan tarafından davalı Hazine aleyhine açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi Kızılinler mahallesi 0 ada 2704 parsel (yeni 27345 ada 49 parsel) sayılı taşınmazın yirmi yılı aşkın süredir davasız ve aralıksız davacı Ali Karacan tarafından kullanıldığı, işbu sebeple taşınmazın Ali Karacan ismine tescilini talep ettiği anlaşılmış olmakla; taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde işbu dosyamıza müracaatta bulunmaları, bulunmadıkları takdirde mevcut deliller çerçevesinde karar verileceği hususu 4721 s. TMK 713/4 ve 5.fıkraları gereğince ilan olunur.