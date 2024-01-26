İLAN T.C.HACIBEKTAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 26 Ocak 2024 / 00:01

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2023/27 Esas

Davacı Tuğba Kocapınar tarafından aleyhinize açılan aylık 20.000,00-TL tedbir nafakası ve bu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından rayiç döviz kuruna göre yoksulluk nafakası olarak devamı, 250.000,00-TL maddi ve 250.000,00-TL manevi tazminat, mal rejiminin tasfiyesi, davacının kişisel malı olan çeyiz eşyalarının, altın ve ziynetlerin, davacının annesinin bağışladığı iddia olunan fırının davacıya verilmesi, mehir senedi ile ilgili davalı eşin vaad ettiği belirtilen 8 bin Euronun davacıya verilmesi talepli boşanma davasında yapılan yargılamada,

Davalı Yıldırım Beyazıthan Kocapınar'a yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamamış olup, davalı Yıldırım Beyazıthan Kocapınar'a dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.15/01/2024